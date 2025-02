Cicogna in volo sulla scuola di Amici di Maria De Filippi: la vincitrice ed ex allieva storica sarà presto mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato poco fa sui social, condiviso dalla cantante e dal compagno, anche lui nel mondo della musica. Non hanno mai esposto la loro storia d’amore in pubblico ma il futuro papà è un noto produttore e chitarrista che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Adriano Celentano, Laura Pausini e Biagio Antonacci.

“Con i cuori colmi di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più. Mamma, papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti. Ti aspettiamo”, ha scritto la cantante che ha aggiunto anche un cuoricino celeste, facendo intuire che potrebbe trattarsi di un maschietto. Centinaia i commenti di amici e fan sotto il post, anche dagli amici vip e colleghi.

Amici, la vincitrice storica incinta per la prima volta

Tra i tanti anche i cuori rossi di Alessandra Amoroso, Bianca Atzei e auguri anche da parte del compagno di avventure sanremese Giovanni Caccamo: “Tesorooooo auguri a voi, che bellissima notizia”. Deborah Iurato è incinta: la vincitrice nel 2014 della 13esima edizione del programma di Canale 5 è in dolce attesa del compagno Placido Salamone.

Non solo Amici, a cui Deborah Iuarato ha dedicato un lungo post in occasione del decimo anniversario della sua vittoria. Ha anche partecipato a Tale e Quale Show, vincendo il torneo, lo spin off in cui i primi quattro classificati tra gli uomini e le prime quattro classificate tra le donne della sesta edizione del programma, e i primi due classificati tra gli uomini e due tra le migliori classificate tra le donne della quinta edizione del programma gareggiano per ottenere l’ambito premio.

Nel 2024 la cantante e futura mamma che l’anno precedente ha presentato il suo ultimo brano, Out of Space, primo singolo in inglese, a Una voce per San Marino, è stata fra i concorrenti di Tale e Quale Sanremo dove si è piazzata al sesto posto su 11 partecipanti.