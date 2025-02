Come sono realmente i rapporti tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon dopo il tradimento e la burrascosa separazione: è la stessa ex modella di origine ceca a farlo sapere al curioso pubblico italiano nelle vesti di ospite di “Mamma Dilettante” di Diletta Leotta.

“Io penso semplicemente che sia importante stare bene. Ognuno nel proprio ambiente. Gigi sta bene, ha la sua famiglia. Io sto bene, ho la mia famiglia. Penso che questo per i nostri figli sia molto più sano che trascorrere un Natale tutti insieme in cui ci si chiede per maniera ‘Come stai?’, ‘Sono contenta di vederti’, ‘Cosa ci regaliamo quest’anno?”. Con questa dichiarazione, Alena ha chiarito il suo punto di vista sul rapporto con l’ex portierone della Juventus e della Nazionale italiana.

Leggi anche: “Vi dico di Giovanni”. Bianca Guaccero spiazza tutti, l’annuncio inaspettato sul fidanzato





“Mai, non mi piace”. Alena Seredova, la frecciata a Gigi Buffon (e Ilaria D’Amico)

Durante la conversazione con Diletta Leotta, Alena Seredova ha rivelato alcuni dettagli inediti sul suo passato con Buffon, sottolineando come non si veda parte di una famiglia allargata. “Famiglia allargata con lui? Mai. Per i nostri figli, è molto più sano così piuttosto che stare tutti insieme coi sorrisi stretti. Non sarei me stessa”. Un aspetto interessante dell’intervista è che Alena non ha mai menzionato Ilaria D’Amico, attuale moglie di Buffon.

“No alla famiglia allargata. Il concetto della famiglia allargata? Non mi piace. Io non potrei starci a una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei onesta, non sarei io. Dipende come le persone si conoscono, si lasciano, perché finisce quella famiglia. Io non ce la farei. Neanche dopo tanti anni, perché non ne sento il bisogno”, ha spiegato Alena.

Ha poi approfondito il suo pensiero riguardo ai figli e alla gestione della separazione: “Quando i ragazzi erano piccoli, lo avrei trovato anche confusionale perché, secondo me, se da un giorno all’altro uno dei genitori se ne va e crea un’altra famiglia, ora possiamo dire che la situazione è stata gestita egregiamente grazie a me, ma c’è stato uno strascico, c’è stato un dispiacere sui ragazzi. Per i nostri figli, è molto più sano così piuttosto che stare tutti insieme coi sorrisi stretti, a regalarsi pantofole e borse dell’acqua calda”.

Diletta Leotta ha accolto con entusiasmo le parole dell’ospite: “Io amo Alena Seredova perché dice la verità. Perché magari poi ci sono tante famiglie che si trovano in queste situazioni”. La replica della Seredova non si è fatta attendere: “Che belle pantofole mi hai regalato quest’anno! Cioè, capisci? Cosa dovrei regalargli, la borsa dell’acqua calda? Cosa fai se devi fare un pensiero con il cuore?”.

Quando la conversazione si sposta sul calcio, il tono cambia. “Gigi e io – confessa Alena – abbiamo frequentato gli stessi stadi. Lui in campo, io ovviamente sugli spalti”. Una passione che non si è mai spenta, neanche dopo la separazione. “Io andavo a vederlo con i ragazzi anche dopo la nostra separazione. Io poi sono tifosa di calcio e della Juve. Mi piace un sacco l’atmosfera dello stadio. Sono stata al Mondiale del 2006 e quando si vince qualcosa è proprio stupendo. E poi devo dire che sono anche tifosa del Gigione come atleta”.

Diletta Leotta ha concluso riflettendo sull’importanza dei legami familiari: “Penso sia un legame indissolubile, poi, quando hai dei figli insieme a una persona”. Su questo punto, Alena ha chiuso il discorso senza esitazioni: “Queste sono cose indiscutibili”.