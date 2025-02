Bianca Guaccero sta attraversano probabilmente uno dei periodi migliori della sua vita. Ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle e poi è stata premiata con la conduzione del PrimaFestival assieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. La conduttrice televisiva ha adesso rotto il silenzio sul fidanzato Giovanni Pernice, rivelando qualcosa di veramente importante.

Nessuno si aspettava presumibilmente una novità del genere, ma Bianca Guaccero sembra essere molto convinta di ciò che ha esclamato sul conto del fidanzato Giovanni. Per la coppia potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta fondamentale al loro rapporto amoroso.

Bianca Guaccero, annuncio importante sul fidanzato Giovanni Pernice

Intervistata dal settimanale Gente, Bianca Guaccero ha dispensato parole meravigliose per il fidanzato Giovanni: “È uno straordinario motivatore ed è la prima persona nella vita, a parte i miei genitori, che tifa veramente per me, per la mia realizzazione. Mi vuole vedere felice, ci tiene che io insegua i miei sogni ed è orgoglioso di ciò che faccio”.

Attualmente i due sono distanti, visto che Pernice è impegnato in un tour a teatro in Inghilterra, mentre la presentatrice è nella capitale Roma. Ma con il ballerino sarebbe felice di allargare la sua famiglia e dunque di avere un figlio: “Terminato il suo impegno lavorativo ci piacerebbe avvicinarci e costruire qualcosa di importante insieme. Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima“.

Bianca è mamma della piccola Alice di 10 anni, frutto della relazione con l’ex Dario Acocella. Giovanni, come confessato dalla Guaccero, ha un buon legame con la bimba: “Giovanni è stato bravo, molto rispettoso dei nostri equilibri di mamma e figlia. Il loro rapporto è un cammino tutto da costruire”.