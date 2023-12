“Ti amo”, colpo di scena tra i due protagonisti del Grande Fratello. I due ragazzi in questione, che stanno sempre insieme, hanno infatti deciso in qualche modo di confidarsi tra e raccontarsi i loro pensieri più intimi. Così, tra dolcezze, confidenze, sfoghi e tante risate, si sono scambiati parole molto intense: “Che bello che sei arrivato mamma mia- ha detto uno all’altro – Sei un pezzo di casa per me. Sembra poco forse, ma per me sei importante fra. Se stavo male qui dentro prima del tuo arrivo?

Il fatto è che io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare, fare tante cose e a me la routine non mi fa stare bene. Adesso sto meglio“. Parliamo di Vittorio Menozzi e Federico Massaro: i due sono sempre più vicini e i fan stravedono per loro. Proprio Federico ha detto al suo amico di avere una grande paura di dover andarsene: “Cioè ti vedo simile a me, abbiamo appena scalfito la superficie”.





“Ti amo”, colpo di scena tra i due protagonisti del Grande Fratello

Federico dice: “Adesso ci siamo fatti conoscere, ti sei presentato e ci siamo presentati come due ragazzi che vanno d’accordo, che hanno delle cose in comune, che sanno fare gli scemi insieme, ma in realtà c’è molto di più. Ed è bello che si trasmetta anche questo. No che non esci! Tu non ti devi buttare giù d’animo. Perché tu hai una capacità di mettere di buon umore contagiosa”.

Vittorio parlando con Federico del fatto di essere uno da discorsi profondi ma ha imparato anche a metterli da parte poi arriva Rosanna e loro cercano di farle capire come integrarsi #GrandeFratello #vittoriners pic.twitter.com/vKTJ4GX2sA — Daniele (@_danii_098) December 20, 2023

E ancora: “Tu non ti rendi conto di quanto è importante trasmettere positività. Poi non hai ancora parlato della tua storia“. Massaro ha risposto a Menozzi confessandogli che si sente fortunato ad averlo incontrato: “Tu dici così perché mi ami e sei di parte, come io ti amo. Sì, mi ami e sei di parte. Io sono molto fortunato perché io e te ci siamo trovati, ed è bello perché siamo simili”.

federico è vittorio stanno giocando proprio con il fuoco #perletti pic.twitter.com/4QPSaxSYWm — Suavefiore🌺 (@suavefiore) December 13, 2023

Poi dice Massaro: “Ed è bellissimo perché con me tu puoi sfogarti, ma allo stesso tempo ci divertiamo un botto. Però comunque penso che uscirò io. Andare in nomination con Greta e Marco significa uscire“. Parole pesanti, soprattutto queste ultime, che fanno bene sperare i fan della coppia. Chissà se riusciremo a vedere un bacio prima del Natale.

