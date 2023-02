“No, lei non può”. The Voice, bufera sulla concorrente. Sale sul palco e il gesto di Loredana fa capire tutto (VIDEO)

The Voice Senior, sul palcoscenico arriva ‘lei’. Tutti i giurati stupefatti nello scoprire che quella voce fosse proprio la sua. Ben 74 anni d’età e una carriera alle spalle tra le più soddisfacenti. Dopo l’interpretazione del brano Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato la prima a pigiare il bottone è stata Loredana Bertè, e a seguire tutti gli altri.

Aida Cooper a The Voice Senior. Classe 1949 e 74 anni d’età portati splendidamente. Il nome di Aida si annovera tra le vocalist e coriste più famose e talentuose d’Italia e il pubblico del programma di Antonella Clerici non poteva che accoglierla con un lungo applauso. Tante le collaborazioni di Aida con un più grandi artisti della musica italiana, come Zucchero Fornaciari, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Fausto Leali, e ancora Riccardo Cocciante, Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, Franco Simone e Iva Zanicchi. Ma prima tra tutte, con lei, la compianta Mimì, ovvero Mia Martini, senza dimenticare anche la stessa giurata, Loredana Bertè.

Ed è proprio la sorella di Mia Martini che avrebbe riconosciuto la sua voce non esitando troppo tempo nel pigiare il bottone e prendere atto della realtà: la voce di Aida Cooper sulle note di Edoardo Bennato con Non farti cadere le braccia ha decisamente convinto tutta la giuria: “Per mantenermi a Milano ho iniziato a fare del piano bar e il batterista che lavorava con Mimì mi propose di fare la corista per lei. Ho conosciuto Mia Martini, l’incontro più importante della mia vita. Quando facevo i cori per Mia c’era anche Rossana Casale… Loredana ci faceva il filo e voleva che andassimo con lei”, racconta Aida Cooper emozionata.

E ancora: “Tanto ha insistito che alla fine è riuscita a portarci via da Mimi”. E a proposito dello stretto legame d’affetto con la “sorella” Loredana Bertè: “Saranno 50 anni che conosco Loredana. È dal 79 che lavoro con lei, abbiamo fatto un sacco di serate, un sacco di tournée e un sacco di litigate, ma ci vogliamo bene. Se non mi riconosce la mando a fanc… in diretta!”. Ovviamente Aida Copper entra proprio nel team Bertè che riferendosi alal cara amica e collega l’ha definita “una delle vocalist più forti di sempre”.

Ma Aida Cooper davvero?

Prima di fare cadere la scelta sul team Bertè, immancabile un momento televisivo di forte emozione quando Aida Cooper ha esordito dicendo: “Facciamo un omaggio a Mimì”. Occhi lucidi e commossi anche sul volto di Antonella Clerici e del pubblicoClementino non ha nascosto gli occhi lucidi. Dopo il programma anche sui social gli utenti hanno espresso tutta la loro contentezza nell’aver assistito a un’esibizione così tanto significativa. Ma non solo. Tra molti, c’è stato anche chi ha fatto notare su Twitter: “Ma Aida Copper davvero? Troppa gente famosa…”.