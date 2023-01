The Voice Senior, brutta notizia per Antonella Clerici. La popolare e amata conduttrice è tornata a guidare lo show dove si sfidano le più belle voci over 60 d’Italia. Ebbene i risultati sono ottimi come dimostra la scorsa puntata del 20 gennaio che ha trionfato nel prime time del venerdì sera. Il programma trasmesso da Rai 1 ha conquistato la prima serata con oltre 4 milioni di telespettatori (4 milioni e 32mila) e il 23.8% di share.

Tra i protagonisti di The Voice Senior ci sono stati anche personaggi come lo speaker radiofonico Peppe Quintale e il sacerdote don Bruno Maggioni. Quest’ultimo è diventato famoso con un video in cui canta “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri durante un matrimonio. Il prete è stato ospite di diverse trasmissioni televisive e ha conquistato tutti per la sua verve e la sua simpatia. Immancabile il confronto con Suor Cristina, altro personaggio che ha colpito il pubblico televisivo.

Stop a “The Voice Senior”, la terza puntata salta

The Voice Senior avrebbe dovuto andare in onda domani, venerdì 27 gennaio. Avrebbe, perché in realtà il palinsesto di Rai 1 ha subito un cambiamento. Domani sera andrà in onda, infatti, “Binario 21”, uno speciale sulla Giornata della Memoria condotto da Fabio Fazio nell’access prime time, quindi al posto dei Soliti Ignoti. Lo speciale inizierà alle 20:30 ma proseguirà fino alle 22:30 circa, andando a occupare quindi anche la prima serata.

Dunque Antonella Clerici dovrà rimandare la terza puntata dello show che, come spiega Davide Maggio, sarà presto recuperata. The Voice Senior tornerà in onda mercoledì prossimo, 1 febbraio. Dunque, dopo lo slittamento, lo show avrà due serate in una settimana essendo trasmesso come consutudine anche venerdì 3 febbraio.

Le sorprese per il programma, però, non finiscono qui. Dopo la settimana col doppio appuntamento, difatti, Antonella Clerici dovrà saltare un’altra puntata. Venerdì 10 febbraio andrà in onda la penultima puntata del Festival di Sanremo e dunque The Voice Senior slitterà nuovamente. Lo show tornerà regolarmente in onda venerdì 17 febbraio. E Antonella come l’ha presa? Non bene, a quanto riporta Davide Maggio. La puntata, lo ricordiamo, era già stata registrata. Solo la finale sarà trasmessa in diretta.

