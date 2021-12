The Voice Senior, nuova puntata, nuove esibizioni e soprattutto nuove sorprese. Venerdì 17 dicembre 2021 Antonella Clerici ha aperto il quarto appuntamento dello show musicale che va in onda su Rai1 delle cosiddette “blind audition”. Il programma è infatti ancora nella fase delle audizioni al buio che hanno permesso a cantanti over 60 di mettersi in mostra senza che i coach, dunque Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti, vedessero i loro volti.

E tra i tanti che hanno regalato le loro performance sul palco di The Voice Senior si è presentata anche Stefania Corona. Sessantadue anni, la concorrente ha portato il famoso (e difficilissimo) brano “I’m Outta Love” di Anastacia. Ma non ha convinto: nessuno dei coach si è girato durante l’esibizione, quindi ha ricevuto tutti no.

The Voice Senior, concorrente bocciata: “Vorrei sprofondare”

Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti hanno bocciato in blocco la concorrente, dunque per Stefania Corona addio The Voice Senior. “Faccio la cantautrice e tante serate”, ha spiegato dopo aver cantato, confrontandosi con i coach. Poi la sorpresa quando Antonella Clerici ha chiamato sul palco il marito: è Alvaro Vitali, il mitico Pierino.





“Con chi me la devo pijare ora? Con tutti e quattro?”, ha scherzato l’attore riferendosi al fatto che nessuno dei coach di The Voice Senior abbia apprezzato la performance. E poi: “Clementino, vedevo che ballavi, e girati!”, ha detto al rapper. E Gigi D’Alessio allo stesso Clementino: “Pensavo si girasse lui”. “Non era il mio genere”, il commento di Orietta Berti. Loredana Bertè invece si è limitata a fare dei complimenti alla concorrente, nonostante nemmeno lei si sia girata mentre cantava a The Voice Senior.

Poi però, quando Stefania Corona ha lasciato il palco, Orietta Berti e Gigi D’Alessio si sono lasciati andare a uno scambio di battute.“Che brutto non girarsi però”, ha detto la cantante. E Gigi, sconfortato: “Vorrei sprofondare. Anche il pubblico si è diviso sulla performance di Stefania, considerando la difficoltà del brano e il suo inglese non troppo perfetto.