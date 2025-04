Accolto con un po’ di freddezza, The Couple sta via via prendendo piede sui social. Crescono le interazioni e anche l’attesa per la puntata. In questi giorni le dinamiche si sono fatte più avvincenti e proprio poche ore fa è arrivato un attacco di Elena a Laura Maddaloni. Ieri, 10 aprile, particolarmente toccante era stato il momento della confessione di Manila Nazzaro: aveva raccontato come era nato il suo amore per Stefano Oradei.

Nello specifico ha detto a Jasmine Carrisi: “La prima volta che l’ho visto mi sono detta subito che era bellissimo. Poi l’ho visto dal vivo ed ho avuto la conferma. Sorrisone e dolcezza, un colpo di fulmine”. L’occasione era una serata alla quale Manila era ospite: “Non appena sono scesa dal palco lui ha chiesto il mio numero di telefono dicendo che conduceva una programma radiofonico ed avrebbe voluto intervistarmi”.





The Couple, Elena non crede a Laura: “doppia faccia”

Quindi ha continuato il racconto dicendo: “Mi sono detta: ma che c’entro io con la danza? Poi lui è dovuto andare via e un’ora dopo ha iniziato a scrivermi, poi non abbiamo più smesso. Se pensavo che sarebbe stato un amore così? All’inizio no perché quando esci da una relazione non pensi che possa succedere tutto e subito di nuovo, invece è andata così”.

Adesso gli occhi si sono spostati su Laura. Si legge su X: “Psycho Elena mi ha già sgamato quella falsona di Laura Maddalonii!!! Non si fida di lei E FA BENE. È una finta buona. Per vincere è disposta a tutto anche a barare (chi ha visto l’isola SA, è una barona scorrettissima) Una sportiva totalmente antisportiva”.

Elena non è convinta della genuinità della judoka napoletana: “Davanti ti fa una faccia e dietro di colpisce, non è così che si fa”, ha spiegato Elena che non ha affatto gradito certi atteggiamenti. Cosa succederà nelle prossime ore?