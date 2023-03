Terremoto nel mondo della televisione, l’annuncio dello storico conduttore. Di recente il pubblico italiano ha avuto modo di notare il suo drastico cambiamento fisico dovuto a un momento di vita per nulla facile. Meno 24 chili e un racconto che ha emozionato tutti davanti alle telecamere del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin. Il conduttore oggi si dice pronto per intraprendere un nuovo progetto lavorativo.

Giancarlo Magalli pronto a tornare in tv. Correva il mese di gennaio quando lo storico conduttore della Rai è tornato a parlare in televisione dopo la dura lotta contro la malattia. Magalli ne ha parlato apertamente davanti alle telecamere di Verissimo, raccontando per filo e per segno come sono andate le cose: “Questa è la prima volta che mi si rivede in televisione dopo alcuni mesi difficili. È stata una fase delicata e mi piaceva parlarne in modo delicato. Ho perso 24 chili, questo è quello che resta di me anche se sto poco alla volta riprendendo, perché sono guarito da quello che ho avuto”.

Giancarlo Magalli pronto a tornare in tv: “Sarei disposto a dire si…”

E ancora: “Sono stato ricoverato per questa infezione, avevo delle visioni. Vedevo cose che non esistevano. Lì facevo anche cose, forse sotto effetto di questi farmaci, che non avrei dovuto fare, ad esempio mi sono staccato i cateteri che avevo addosso”. Dopo un po’ di tempo, lo storico conduttore Rai è tornato ad aggiornare i fan sulla sua situazione di salute su Tv Blog e ha raccontato di essere giunto alla fase conclusiva della terapia contro il linfoma, per fortuna preso in tempo: “Sto bene. Avrei potuto fare Il Collegio senza sforzi, mi è dispiaciuto”, ha dichiarato.

A proposito della fiction televisiva, l’indiscrezione lanciata su Panorama della sostituzione di Giancarlo Magalli con Nino Frassica nel cast de Il Collegio, sarebbe poi stata confermata da Davidemaggio che ha sentito l’attore. Dopo cinque edizioni su sei, Giancarlo Magalli è stato costretto a lasciare il ruolo di narratore all’interno de Il Collegio per la stagione 2022. Parentesi che ha lasciato l’amaro in bocca, ma che oggi si potrebbe rifare con una bella notizia. Magalli lancia l’annuncio in vista del cambiamento in ambito professionale.

“Il direttore Coletta mi ha promesso il suo interessamento, mi auguro che si trasformi in qualcosa di concreto”, afferma Giancarlo Magalli, che non nega di strizzare l’occhio alla Mediaset di Pier Silvio Berlusconi: “Non vuol dire che direi di no ad un’offerta di Mediaset se questa si rivelasse interessante. Mediaset nel tempo è molto cambiata”. Poi il conduttore sottolinea: “Mediaset ha da sempre gli stessi dirigenti con cui si può portare avanti un rapporto personale. In Rai i volti cambiano ogni due anni. Bisogna sempre ricominciare da capo, confrontandosi con persone nuove che magari non conoscono la tua storia. La Rai comunque resta il primo amore e non si scorda mai”.