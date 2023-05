Terremoto in Rai, continuano gli aggiornamenti. Dopo ben 20 lunghi anni di collaborazione, Lucia Annunziata ha deciso di dire addio alla Rai. E nelle ultime ore è giunta anche la notizia della sostituzione della giornalista con un altro volto della televisione italiana. Così ‘Mezzora in più’ non sarà sospeso ma timonato da un’altra conduttrice che prenderà il posto di Lucia Annunziata: “Per sostituirla si fanno già i nomi di Serena Bortone e Luisella Costamagna“, si legge su Il Corriere della Sera. Ma Lucia Annunziata non sembra essere la sola ad andare incontro a questa decisione.

Dopo Lucia Annunziata, un altro volto vip lascia la Rai. Annunci dopo annunci, in Rai sta avvenendo un vero e proprio terremoto. Nelle ultime ore la notizia è stata lancata da Tvblog, citata da Open, in merito alla presunta decisione presa anche da Gramellini: si parla di un “vero e proprio commiato dalla Rai”. A lasciarlo intendere, le parole stesse del giornalista nel corso dell’ultima messa in onda. Un saluto che per alcuni ha iniziato a suonare come anticipazione di un addio.

Dopo Lucia Annunziata, un altro volto vip lascia la Rai: il messaggio ha il gusto di un ‘addio’

“La mia parola è ‘pubblico’. In sette anni siete diventati davvero tanti, ma mai come quest’anno abbiamo avvertito l’esistenza di una connessione sentimentale. Questo programma lo sentite come una piccola parte della vostra vita, me ne accorgo quando incontro per strada qualcuno di voi. Per noi non potrebbe esistere complimento più bello”. Toni che, come si accennava in principio, hanno in sè un gusto dolceamaro. Il giornalista ha chiosato così il suo intervento.

“Ma ‘pubblico’ significa anche servizio pubblico. Consentitemi di ringraziare la tanto bistrattata Rai. Al di là e al di sopra degli appetiti di potere dei quali è oggetto dal giorno della nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici, dirigenti straordinari. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di loro”. I fan de Le Parole si sono dunque chiesti se il giornalista volesse semplicemente come di consueto salutare e ringraziare per il sostegno a stagione televisiva conclusa oppure se dietro quei toni si possa nascondere un addio alla Rai. Poi il dettaglio.

In molti hanno ricordato che il giornalista è solito concedersi uno spazio di ringraziamenti generali a stagione conclusa. Infatti anche lo scorso anno, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione del 28 maggio 2022, Massimo Gramellini ha salutato il pubblico e lo staff non dimenticando di dare appuntamento a dopo l’estate. Un dettaglio che questa volta sarebbe mancato. L’annuncio del conduttore aveva tutto il gusto di un addio. Ipotesi, dunque, che attendono una risposta per chiarire e spazzare via ogni dubbio.