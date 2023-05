La voce sulle condizioni di salute precarie di Massimo Boldi è iniziata a circolare nella mattinata di ieri. Boldi, 77 anni, ha sentito il bisogno di essere sincero con i suoi fan e raccontare cosa sta accadendo. Nei giorni scorsi era diventato virale un video con il comico rimasto impantanato con il suo suv sui binari del tram a Milano. Una disavventura sulla quale Massimo Boldi aveva ironizzato ai microfoni Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara D’Urso in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

“Era un bel sabato sera e pioveva, ho preso la macchina che aveva appena venti giorni e sono uscito – ha raccontato – ero al telefono al vivavoce con Giorgia Carniti, una modella bellissima che è una mia amica. Mentre stavo parlando con lei mi chiama un’altra persona: Elisa, un’altra mia amica, mi sono agitato e ho visto che le rotaie del tram andavano dritte e la strada prendeva una forma a V”.





Massimo Boldi rassicura i fan: “La mia salute è buona”

E ancora: “Io frequento molto le modelle, mi hanno chiamato tutte insieme e sono andato fuori col melone”, ha scherzato. Eppure proprio la diffusione del video ha dato in là alle voci sulle condizioni di salute di Massimo Boldi che è intervenuto sulla questione. Contattato dall’Adnkronos, ha commenta così le notizie: ”Vorrei rassicurare tutti i miei fan che sto bene solo che non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un po’, sono uno scaramantico”.

E ancora: ”Non so come mai siano uscite queste notizie non vere – dice Boldi – i miei problemi al cuore risalgono a qualche anno fa ma la notizia l’hanno messa on line ieri, non capisco il perché”. I problemi al cuore di Massimo Boldi risalgono al 2018, l’attore venne sottoposto ad un intervento di angioplastica per risolvere un problema alle coronarie.

Attore tra i più amati in Italia gli ultimi lavori di Massimo Boldi sono datati 2018, quando dopo 13 anni di assenza è tornato sul grande schermo assieme a Christian De Sica con un cinepanettone intitolato Amici come prima, e 2020 quando esce In vacanza su Marte, il nuovo film con De Sica. La regia era stata affidata a Neri Parenti, storico regista di vari cinepanettoni.