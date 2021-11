“Ora possiamo dirlo”. Massimo Boldi e Christian De Sica, l’annuncio tanto atteso è ufficiale

Forse in pochi si aspettavano questo annuncio, ma non si tratta più di semplici indiscrezioni o di voci passeggere. Per Massimo Boldi e Christian De Sica una notizia fantastica, ufficializzata dal primo in una sua intervista. Boldi ha infatti rilasciato una dichiarazione molto importante a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 e tutti stanno sognano ad occhi aperti. L’attore si è soffermato su vari temi della sua vita professionale e personale, ma è quando ha parlato del collega che tutti sono rimasti a bocca aperta”.

A proposito della sua sfera privata, Massimo Boldi ha ricordato che è ormai vedovo da diciotto anni, avendo perso sua moglie Maria Teresa nel 2004 a causa di una gravissima malattia che non le ha dato via d’uscita. Al momento non è legato sentimentalmente a nessuno, anche se ha confessato che sicuramente ha parecchie donne che vorrebbero avere una relazione con lui. Ma lui ha preferito evitare di imbattersi in storie d’amore, nonostante sul social network Instagram giungano varie richieste.

Prima di riferirvi la notizia bomba confermata da Massimo Boldi su Christian De Sica, il primo ha affermato in riferimento ai corteggiamenti che riceve online: “Su Instagram mi scrivono molte donne, dandomi dei numeri di telefono accompagnati da foto. Ma io non ho mai cercato nessuno”. Ma la rivelazione più suggestiva è avvenuta quando si è concentrato sul lavoro e sul suo rapporto con De Sica. Ormai vicinissimo il nuovo progetto insieme, che vedrà la luce a stretto giro di posta. Per la gioia dei fan.





Questa la dichiarazione veramente inaspettata e grandiosa di Massimo Boldi: “Quest’anno, dopo 30 anni, è la prima volta che non sono al cinema con un film di Natale, mi dispiace molto. L’anno prossimo però faremo sicuramente il cinepanettone con Christian De Sica. Farei un viaggio al centro della Terra, uno parte al nord e l’altro al sud e ci troviamo lì. Smentisco inoltre ancora una volta che io e Christian non abbiamo litigato, ci sentiamo ogni settimana e siamo sempre dei grandi amici”.

Il 23 aprile scorso Massimo Boldi e Christian De Sica, insieme alla collaborazione di Nancy Brilli, hanno formato la squadra dei Cinepanettoni nel programma ‘Top Dieci’. Si sono riappacificati nel 2012 e sono tornati a fare un film insieme nel 2018. Poi nel 2020 hanno presentato la pellicola ‘In vacanza su Marte’, che è stata trasmessa esclusivamente in streaming per la pandemia da coronavirus.