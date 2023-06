Trovata morta Giulia Tramontano: ecco chi è stato. A confessare sull’esatta posizione del cadavere il compagno della giovane, che di fatto ha anche ammesso l’omicidio. Giulia è stata ritrovata in una capanna di Senago, in provincia di Milano. La 29enne era scomparsa domenica 28 maggio e a denunciare il fatto era stato proprio l’uomo che di lì a qualche giorno avrebbe confessato l’omicidio. La Tramontano era incinta al settimo mese, quindi non si tratta di un semplice omicidio, ma di qualcosa di molto più grave.

Alessandro Impagnatiello, questo il nome del compagno di Giulia, nella tarda serata del 31 giugno 2023, ha confessato l’atto. L’uomo è stato quindi arrestato dai Carabinieri, non prima di aver dichiarato alle autorità dove ritrovare il corpo senza vita della fidanzata incinta. Alla fine Giulia è stata ritrovata esanime, nascosta in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, tra l’altro non lontano dall’abitazione della coppia.

Trovata morta Giulia Tramontano: ecco chi è stato

L’incriminazione è quindi partita, come di prassi, dal pm di turno Alessia Menegazzo. L’uomo è quindi accusato di omicidio volontario aggravato. Per lui le cose si sono messe male appena la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri è entrata nell’abitazione della coppia. In via Novello infatti, gli scienziati dell’Arma, hanno subito trovato tracce e riscontri che hanno messo spalle al muro l’uomo.

Impagnatiello, 30 anni, lavorava come barman in un locale di lusso nel milanese. Come dicevamo adesso l’uomo non solo è accusato di omicidio volontario aggravato, ma anche di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. Sono state ritrovate tracce biologiche, si presume di sangue, anche nell’auto dell’uomo, così come sui suoi abiti.

Ritrovato in un'area abbandonata di Senago il corpo senza vita di Giulia Tramontano dai carabinieri.



La cosa più dolorosa è che, da quando Giulia è scomparsa, nessuno ha creduto un secondo alla fuga della ragazza.



Per farvi capire quanto le donne sono al sicuro in Italia. — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) May 31, 2023

Sembra sia stato di vitale importanza, ai fini delle indagini, della scoperta di una relazione parallela dell’uomo con una donna. L’amante in questione, una collega dell’uomo di origini americane, sembra fosse intenzionata di incontrare la rivale in amore per un incontro chiarificatore. Quello che sia successo dopo nessuno lo sa ancora con certezza. Nelle prossime ore probabilmente si saprà di più.

