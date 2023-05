Purtroppo ciò che i soccorritori e la sua famiglia non volevano che accadesse è purtroppo successo. Denise Galatà è stata trovata morta e si sono spente qui le speranze di ritrovarla ancora in vita. Con il trascorrere delle ore, la preoccupazione era aumentata a dismisura e ormai c’erano poche possibilità che fosse riuscita a salvarsi. Dopo tante ore di ricerca, è arrivato l’epilogo drammatico e ora sono tutti letteralmente distrutti dal dolore.

La studentessa Denise Galatà è morta, mentre era intenta a fare qualcosa di bellissimo e rilassante con i suoi amici di scuola e gli insegnanti. La giovane, che aveva appena 18 anni, stava facendo rafting quando è caduta in acqua insieme ad altri compagni. Tutti si sono messi in salvo, tranne lei, che è sparita nel nulla. Si trovava in gita al fiume Lao, in Calabria, nei pressi del parco del Pollino, quando era stata sbalzata fuori dal gommone.

Leggi anche: “Mattia non c’è più”. Scomparso nel nulla, il 21enne trovato morto in un parco: è giallo





Denise Galatà è stata trovata morta

A parlare ore prima della scoperta del cadavere di Denise Galatà e il cui corpo è stato trovato poco distante dal luogo in cui c’era stato il dramma, la giovane morta che frequentava il liceo Giuseppe Rechichi di Polistena (Reggio Calabria), era stata una studentessa dello stesso istituto scolastico, che aveva spiegato la dinamica dell’incidente: “All’inizio le acque erano calme ma subito dopo l’intensità della corrente è aumentata. I gommoni con noi a bordo sfioravano pericolosamente enormi massi nell’alveo del fiume, fino a quando siamo sbattuti su uno di questi massi ed in tre siamo caduti in acqua”.

A scoprire la salma di Denise e a recuperarla dalle acque del fiume Lao sono stati i sommozzatori, appartenenti ai vigili del fuoco. La giovane vittima era nata a Cinquefrondi, nel reggino. Era scomparsa nella giornata del 30 maggio e si era ormai temuto il peggio, quando era stato ritrovato il caschetto protettivo. L’amica della 18enne ha anche detto, come riferito dal Messaggero: “Denise era sul mio gommone ed anche lei è caduta. Pensavo di morire, poi qualcuno è riuscito ad agganciarmi portandomi a riva. Vicino a me ho visto il caschetto che indossava Denise. Ho visto la morte con gli occhi, sono rinata ieri”.

Da ieri pomeriggio soccorritori fluviali dei #vigilidelfuoco sono impegnati a Laino Borgo (CS) per le operazioni di ricerca di una giovane donna dispersa nelle acque del fiume Lao durante un'escursione con gommone da rafting [#31maggio 7:30] pic.twitter.com/iW0VOZvtl5 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 31, 2023

Il luogo del dramma è stato esattamente Laino Borgo, un piccolo paese in provincia di Cosenza. Indagini sono in corso da parte della procura di Castrovillari, che attraverso la sua inchiesta vuole fare chiarezza sull’incidente rivelatosi mortale per Denise Galatà.