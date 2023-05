Purtroppo tutte le speranze sono state cancellate nelle ultime ore: Mattia Laviola è morto a soli 21 anni, dopo essere scomparso nel nulla nella giornata del 18 maggio. Tutti si erano mobilitati per ritrovarlo il prima possibile, dalla polizia ai vigili del fuoco passando ai volontari. E alla fine è stato individuato, ma quando ormai era troppo tardi e la sua vita era già finita. C’è mistero su quanto accaduto, anche se starebbe prevalendo una terribile ipotesi.

Mattia Laviola è quindi morto troppo prematuramente in circostanze che dovranno essere chiarite dagli investigatori nelle prossime ore. Distrutti dal dolore i suoi familiari, ma anche tutti coloro che lo conoscevano e anche gente comune che si era messa attivamente alla ricerca del 21enne. La sua scomparsa aveva destato sin da subito enorme preoccupazione, poi il ritrovamento del suo cadavere ha fatto piombare tutti nel buio.

Mattia Laviola trovato morto a 21 anni: era sparito nel nulla

Ad essere sconvolta è tutta la comunità di Policoro, un paese situato in provincia di Matera, nella regione Basilicata. Mattia Laviola, che era uno studente all’università, è morto prematuramente. Le forze dell’ordine, prima di trovare anche il suo corpo, erano riusciti a rinvenire la sua auto, che era stata lasciata aperta e con le chiavi dentro. Un vero giallo che dovrà essere risolto prossimamente. La salma del 21enne era nelle vicinanze della macchina, in un parco, vicino all’oasi del WWF e alla riserva naturale del bosco Pantano.

Davvero innumerevoli le persone che si erano messe subito al lavoro per ritrovare il povero Mattia. C’erano state ricerche anche in mare, che non avevano dato alcun esito. I suoi genitori, preoccupati dal mancato ritorno a casa del giovane universitario, avevano contattato le autorità. Addolorato il presidente della Basilicata, Bardi: “Esprimo vicinanza alla famiglia per questa tragedia. Tutti i lucani si stringono ai genitori del 21enne, è un dolore che lascia senza parole”.

La vicinanza di tutti i lucani alla famiglia di Mattia per questa tragedia che ha colpito le nostre coscienze. Un dolore che lascia senza parole. https://t.co/imCjEGOkGh — Vito Bardi 🇮🇹 (@VitoBardi) May 19, 2023

Secondo quanto si ipotizza in queste ore, non è da escludere che Mattia Laviola si sia suicidato. Questo il saluto del sindaco di Policoro, Bianco: “Policoro questa sera si addormenta con un grande senso di tristezza, stretta attorno ad un dramma che nessuno di noi avrebbe mai voluto sentire. E si risveglierà con un figlio in meno. Strappato a questa vita per inspiegabili motivi”.