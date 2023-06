Il gesto di Alessandro Impagnatiello prima di uccidere Giulia Tramontano. Il macabro particolare emerge soltanto ora dopo quella di fatto è stata la sua confessione senza remore. Il 30enne, nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno 2023 ha detto tutto, anche come ha ammazzato la compagna 29enne incinta al settimo mese. L’uomo avrebbe detto ai carabinieri e al Pm di turno: “L’ho uccisa io con due coltellate“. Non solo, sembra che l’uomo abbia anche tentato di bruciare il cadavere, senza però riuscirci.

Come abbiamo più volte riportato, il cadavere della giovane è stato ritrovato in un’intercapedine nell’abitato di Senago, comune in provincia di Milano. Il magistrato Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l’aggiunto Letizia Mannella hanno quindi formalizzato le accuse per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. Da quello che racconta, il 30enne avrebbe ammazzato quindi la fidanzata con un paio di coltellate e poi cercato di bruciare il corpo, avvolto in alcuni sacchi di plastica.





Il gesto di Alessandro Impagnatiello prima di uccidere Giulia Tramontano

Non solo, sembra che Alessandro Impagnatiello avrebbe trasportato il cadavere nel bagagliaio della sua macchina, un Suv Volkswagen T-Roc bianco dove sono state rinvenute tracce di materiale organico. Come abbiamo già raccontato, il movente del delitto sarebbe attribuibile all’amante dell’uomo. Giulia infatti aveva scoperto, nelle ore antecedenti alla morte, che esisteva un’altra donna nella vita del compagno. Quest’ultima, una collega americana, era all’oscuro della relazione di Impagnatiello.

Dal canto suo, l’uomo aveva sempre dichiarato che con la ex fosse finita e che avesse problemi mentali. Quello che non torna però è la dinamica e l’orario. Il 30enne aveva detto agli inquirenti che Giulia era a letto quando lui era uscito di casa per andare al lavoro la domenica mattina alle 7. Sembra però che a quell’ora si era già disfatto del corpo della compagna.

Ora, le ultime immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, risalgono tra le 19.30 e le 20 di sabato. Sembra che una volta rientrata a casa, il fidanzato l’avrebbe uccisa con due coltellate nel corso di una lite furibonda. Non solo, è probabile che sia stato proprio Alessandro a scrivere l’ultimo sms dal cellulare di Giulia a una sua amica in cui diceva di essere turbata dopo una lita con lui.

