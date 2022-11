Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, è finita. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne, poi avevano partecipato a Temptation Island e nel 2016 si sono sposati. Sembrava un’altra coppia felice nata nel dating show di Canale 5 e invece tutto è finito nel peggiore dei modi. Dopo sette anni il matrimonio è naufragato e a quanto pare ci sono di mezzo dei tradimenti. A fare luce sulla faccenda ci ha pensato Deianira Marzano che ha condiviso alcune segnalazioni che incastrano l’ex corteggiatore.

“Io ho visto Salvatore in un ristorante a Porto Empedocle (Agrigento) con un’altra ragazza – dice un’utente a Deianira – Lui quando ha capito che lo avevamo riconosciuto si copriva il viso continuamente. Se pubblichi copri il nome, l’ho visto domenica a pranzo”. C’è poi chi si è rivolto direttamente a Teresa: “Io cmq ogni tanto nei commenti te lo scrivevo tempo fa che eri cornuta, ma tu e i tuoi seguaci ‘attaccavate’ dicendo che era invidia. Ti ha sempre cornificato…”.

Teresa Cilia rompe il silenzio: “Mi sono rotta le scatole”

Adesso a parlare “una volta per tutte” è proprio Teresa Cilia che, dopo le numerose segnalazioni sul tradimento dell’ex marito Salvatore Di Carlo, dice: “Mi sono rotta le scatole, a tutto c’è un limite. Ci tengo a precisare che sono sempre stata una signora perché non ho detto il motivo reale della rottura. Io di questa storia non ne sapevo nulla, di queste frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra storia non le conoscevo, le sto conoscendo ora insieme a voi. Alla luce del fatto di quello che è successo tra noi, posso immaginare e ci credo a questa cosa”.

Teresa Cilia nelle story Instagram prosegue: “Sto passando per cornuta, non c’è niente di male”. Insomma all’ex tronista non interessa più quello che riguarda il suo ex marito: “Ora a me non interessa nulla, né di cosa fa, di cosa farà, né di cosa mi ha fatto. Io ho la coscienza pulita, sono sempre stata una donna con la d maiuscola, quello che si deve vergognare è lui”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island ha quindi rivelato perché è finito il matrimonio con Salvatore Di Carlo: “Ci siamo lasciati perché ho scoperto dei messaggi. Ho ripreso la mia vita in mano, io rimango sempre me stessa, fiera di me stessa. Non ho problemi. Le cose brutte le lascio agli altri”.

