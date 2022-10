Novità su Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia di UeD, che si sono lasciati dopo sei anni di matrimonio. La comunicazione dell’avvenuta separazione è arrivata tramite lei nelle scorse settimane, ma ora ecco arrivare una notizia boom sul calciatore, che avrebbe già trovato un’altra fidanzata. Queste almeno sono le voci uscite fuori qualche ora fa, che sono state rilanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano. E immediata è anche arrivata la replica di Teresa, che ha spiegato ufficialmente la sua posizione.

Si era capito che Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia di UeD si fossero detti addio, quando lei sui social aveva postato: “Un grazie non basta, no non basta. Perché in questi giorni ogni singolo messaggio vostro mi ha scaldato il cuore ma soprattutto ho percepito quello che fino a poco tempo fa sembrava essere svanito. La solidarietà, amarsi l’un l’altro, aiutarsi a vicenda… sembrava quasi che molti valori erano del tutto persi. Invece no! Si può amare in mille modi, ma se una persona cade, bisogna aiutarla sempre. Grazie”.

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia di UeD, lui avvistato con un’altra

Messo da parte il matrimonio, Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia del programma UeD sono ovviamente ripartiti. Ma nessuno probabilmente si aspettava già di dover leggere una notizia così importante su di lui. A poco dalla separazione, lui avrebbe già trovato conforto in un’altra ragazza, come scritto da una follower di Deianira Marzano. Quest’ultima ha pubblicato questa segnalazione, giunta dalla Sicilia. E Teresa ha poi voluto dire la sua su questa novità riguardante l’ormai ex marito, il quale continua a rimanere in silenzio.

Questo quanto scritto a Deianira: “Io ho visto Salvatore in un ristorante a Porto Empedocle (Agrigento) con un’altra ragazza. Lui quando ha capito che lo avevamo riconosciuto si copriva il viso continuamente. Se pubblichi copri il nome, l’ho visto domenica a pranzo”. La Marzano ha subito precisato: “Salvatore e Teresa Cilia, non ci sono prove (specifichiamo)”. E proprio lei si è poi lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. Vediamo cosa ha detto in riferimento a questa notizia arrivata a sorpresa.

Teresa Cilia ha esclamato: “Per me lui può fare quello che vuole, assolutamente, non metto in discussione questo. Libero di uscire con altre ragazze. Però ci tengo a dire una cosa. A me non va di andare a sporcare un’altra persona. Io provo rispetto per quello che c’è stato e soprattutto provo rispetto nei miei confronti. L’unica cosa che mi va di dire è che mi viene da sorridere un po’ e mi viene da dirvi che le risposte le avete avute e non c’è bisogno che io aggiunga altro. Quindi va bene così”.