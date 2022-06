Temptation Island, la verità dietro la cancellazione. Due anni di video ironici sul programma, tante indiscrezioni eppure tutto ha continuato a tacere sulla sorte del format televisivo. Fan che hanno atteso per lungo tempo, nella speranza di capirci qualcosa. E oggi a rompere il silenzio ci ha pensato il vip sul settimanale Nuovo Tv.

Temptation Island, la verità tanto attesa. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Cecchi Paone che, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, svela: “Credo sia un problema di costi. Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”.





Temptation Island, la verità dietro la cancellazione

Filippo Bisciglia e il suo Temptation Island resteranno dunque in attesa di una situazione più favorevole? L’appuntamento previsto per fine giugno e fine luglio sembra essere pronto a saltare per l’ennesima stagione, e non senza critiche sollevate dai più appassionati. (Temptation Island, dopo le voci arriva la conferma).

Alessandro Cecchi Paone, che ha ammesso: “Vorrei un programma che salva le coppie”, aggiunge ancora Alessandro Cecchi Paone a proposito del format. Come tutti sanno in Tempatation Island, le sei coppie partecipanti mettevano alla prova la tenuta di un sentimento. Tanti amori finiti, ma anche tanti altri confermati.

E in tal senso Ultima Fermata, antagonista di Temptation Island, con alla guida del timone Simona Ventura ha provato a dimostrare che si, le coppie possono essere salvate dopo un lungo periodo di crisi. Peccato, però, il programma non sia andato del tutto bene.

“Al posto di Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle: il nome bomba del prossimo giudice