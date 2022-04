Temptation Island, addio per sempre al programma? Un successo al pari di altri reality show e un format che già da diverse edizioni ha avuto la conferma di andare incontro alle alte aspettative del pubblico di telespettatori. Eppure dopo le voci messe in circolo da diverso tempo, pare che un articolo diffuso su TvBlog tenda a fare chiarezza sulla delicata questione della messa in onda della trasmissione.

A sollevare i sospetti il palinsesto televisivo dove pare che nessuna nota faccia menzione alla programmazione estiva 2022. Insomma, se prima sembravano essere solo voci, oggi la questione sulla cancellazione di Temptation Island andrebbe incontro a una conferma. A rendere noti alcuni dettagli sulle ipotesi sollevate in merito ci ha pensato TvBlog.





Per grande rammarico dei fan più affezionati al programma, stando alle ultime indiscrezioni, Temptation Island non troverebbe “residenza” tra i format televisivi. E a spiegarne i motivi un documento sui listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia dove si illustra nel dettaglio la programmazione di Canale Cinque per la vendita degli spazi pubblicitari.

Le motivazioni dunque, da quanto si evince dal documento, sarebbero di tipo “giuridico”, perché Temptation Island fermerebbe la sua programmazione in quanto ci sarebbero stati problemi per il rinnovo dell’acquisizione dei diritti del format, tratto dal reality televisivo olandese Blind Vertrouwen, creato da Endemol.

Un addio reale e definitivo quello di Temptation Island? S attendono ulteriori conferme anche se apre che il documento parli abbastanza chiaramente. Sulle ipotesi affrontare fino ad oggi le parole di Filippo Bisciglia rilasciate al settimanale Nuovo Tv nel mese di marzo dicevano: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre”. Non si può che attendere ulteriori chiarimenti.

