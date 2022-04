“Sono vicina alla morte”. Le parole choc della meravigliosa attrice: “Ma va bene così”

Attrice, produttrice, attivista e modella. Nata martedì 21 dicembre del 1937, Jane Fonda è considerata una delle star di Hollywood più amate di sempre. Figlia del leggendario attore Henry Fonda e di Frances Seymour Brokaw, morta suicida nel 1950. Inizialmente non sembrava intenzionata a seguire le orme del padre. Inizia a lavorare infatti come modella nel mondo dello spettacolo. Poi l’incontro con Lee Strasberg e l’esordio cinematografico con “In punta di piedi”.

Di strada Jane Fonda ne ha fatta davvero tanta. La sua filmografia è vastissima e in due occasioni ha pure conquistato l’Oscar. Nel 1971 con “Uno squillo per l’ispettore Klute” in cui interpreta la prostituta Bree Daniel. Poi nel 1978 arriva un’altra statuetta, stavolta con “Tornando a casa” di Hal Ashby. A 84 anni Jane Fonda continua a mantenere intatto il suo fascino, la sua classe, la sua eleganza. Ma il tempo passa anche per lei. E così recentemente a CBS Sunday Morning l’attrice ha affrontato il tema della morte.





“Sono cosciente del fatto che sono più vicina alla morte – ha detto Jane Fonda – ma non mi dà molto fastidio”. Poi subito dopo ha ammesso: “Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in pratica, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia. Solo in viso mi riconosco”.

In ogni caso Jane Fonda non è triste. Anche perché dichiara: “Il fatto è che sono ancora viva e a lavoro. Per cui wow!… chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni? E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Si può essere vecchi a 60 anni, e puoi essere davvero giovane a 85 anni”. Certo sono lontani i tempi dei suoi video di aerobica che negli anni ’80 vendettero 17 milioni di copie in tutto il mondo. Ma l’attrice oggi è perfettamente a suo agio con la sua età e l’idea della morte non la spaventa.

Tra l’altro sono ora in arrivo i nuovi episodi della serie “Grace & Frankie”. Si tratta di una delle serie più longeve e di maggior successo di Netflix. Jane Fonda veste i panni di Grace, mentre al suo fianco Lily Tomlin è Frankie. Tra l’altro proprio in uno degli episodi le due protagoniste restano a terra bloccate con la schiena. Ma per non rischiare di finire in una casa di cura si rifiutano di chiamare aiuto e ne combinano di tutti i colori…