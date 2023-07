“Ecco, lo sapevo…”. Temptation Island, clamoroso spoiler su Alessia e Davide: cosa è successo nel resort

Temptation Island, succose anticipazioni sulla terza puntata. Il secondo appuntamento con il reality condotto da Filippo Bisciglia è andato in onda ieri, lunedì 3 luglio, e ovviamente non sono mancate le sorprese. Su tutte l’addio al programma da parte di Isabella e Manu. I due si sono affrontati in un attesissimo falò di confronto e alla fine sono riusciti, un po’ a sorpresa, a trovare un punto di accordo. Gli attacchi di lei, però, non sono passati inosservati e molti l’hanno duramente criticata.

Altra coppia in crisi è quella formata da Gabriela e Giuseppe. Quest’ultimo si era anche iscritto a un sito di incontri. Ora, però, la situazione si è ribaltata con la compagna che appare parecchio presa dal tentatore Fouad Elshafie. La ragazza si è sbilanciata ed è arrivata a dire: “Fouad esteticamente è il mio tipo. Caratterialmente è proprio uno che ti prende…”. Ora, però, è in arrivo una nuova puntata e a quanto pare ci sarà un altro falò di confronto anticipato.

Davide chiede il falò di confronto ad Alessia

Dopo aver visto il comportamento della fidanzata e le sue dichiarazioni al tentatore Davide ha chiesto un falò di confronto anticipato alla compagna. “Le voglio dire che cosa vuoi? – ha spiegato Davide – E glielo voglio dire adesso con un falò di confronto“. La fidanzata Alessia ha commentato con un laconico “Lo sapevo”. Tra i due si sta creando una situazione molto delicata e a questo punto il confronto sembra inevitabile. Alessia accetterà?

Davide ha poi aggiunto: “In questi giorni ho avuto tanta malinconia, però ho pensato tanto e il mio pensiero è sempre stato rivolto ad Alessia. Sarò uno stro*** non lo so, ma al cuor non si comanda e quindi io sono innamorato ancora di lei, nonostante tutto, però dall’altra parte sono inca***to nero perché la vedo che non mi sta dando quelle risposte che lei voleva tanto darmi…”.

Non è finita qui. Davide ha anche definito la fidanzata “stupida e cretina“. Come reagirà Alessia? Al termine della seconda puntata, inoltre, Filippo Bisciglia ha fatto sapere che un’altra coppia sarà protagonista della prossima puntata. La coppia in questione sperimenterà qualcosa che potrebbe cambiare in modo irreversibile il proprio percorso a Temptation Island. Di chi si tratta? Lo scopriremo lunedì 10 luglio.

