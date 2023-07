A Temptation Island primi avvicinamenti tra fidanzati e single di questa edizione. E tra gli altri, ha colpito il pubblico quello tra Gabriela e Fouad Elshafie. La fidanzata di Giuseppe, a sua volta molto complice con la tentatrice Roberta, ha deciso di viversi a pieno questa esperienza in Sardegna e dunque di non chiedere un confronto anticipato al compagno, nonostante delusione e amarezza per i suoi comportamenti. L’ha convinta Filippo Bisciglia e a quanto pare si sta trovando molto in sintonia con Fouad.

“Fouad esteticamente è il mio tipo – ha detto Gabriela alle sue compagne di viaggio in camera, dopo aver trascorso una serata con i single – Caratterialmente è proprio uno che ti prende. Mi mette a disagio stare con lui perché mi piace, non riesco a guardarlo negli occhi per più di dieci secondi perché è uno che ti fissa intensamente. Mi ha detto che a me ci vorrebbe un romano. E lui è di Roma!”.

Temptation Island 2023, chi è Fouad il single che ha conquistato Gabriela

Hanno parlato di viaggi e Fouad Elshafie ha chiesto a Gabriela di farne uno insieme. Ma anche di pensare bene alla sua relazione con Giuseppe, che quando ha visto le immagini dei due al falò non ha gradito per niente. “Lui ti ha fatto soffrire e tu non meriti di soffrire così tanto“, ha detto il single alla fidanzata.

Ma chi è il tentatore che ha conquistato Gabriela, una delle più grandi protagoniste di questa edizione di Temptation Island 2023? Classe 1992, Fouad Elshafie è nato a Roma da madre italiana e padre egiziano. Nella vita gestisce un ristorante insieme al fratello gemello Farouk e nel tempo libero è anche un fotografo. In passato ha lavorato come bartender e cameriere.

“Tu hai paura di perderlo” Gabriela si sfoga con il single Fouad che prova a farla ragionare… #TemptationIsland pic.twitter.com/gLIxlQaw50 — Temptation Island (@TemptationITA) July 3, 2023

Ha vissuto a Londra e anche a Palma di Mallorca. “Se dovessi dire un pregio mio direi la semplicità e essere umile, parlo sempre in faccia e non voglio che la gente mi parli dietro, perché comunque è una cosa che io non faccio. Sono una persona buona e generosa, emotiva e magari questo a una ragazza piace. Poi credo anche il sorriso”, ha detto nella clip di presentazione su Witty Tv.