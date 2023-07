Lunedì 3 luglio su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di “Temptation Island“. Protagoniste le sette coppie sbarcate ai primi di giugno all’is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. L’appuntamento con il reality show delle tentazioni si è aperto con il primo falò di confronto, quello tra Isabella e Manu, richiesto dalla ragazza poche ore dopo l’ingresso nei rispettivi villaggi. Manuel Marascio e Isabella Recalcati, sono fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano, ma provengono da realtà molto differenti.

Lui vive in un quartiere popolare, mentre lei vive in centro. E proprio queste differenza hanno portato non pochi problemi di coppia. A chiamare Temptation Island era stato Manuel che, nonostante sia innamorato di della fidanzata, non riusciva a trovare un punto di incontro. L’esperienza nel reality si è conclusa poco dopo l’inizio del loro viaggio nei sentimenti. Isabella ha chiesto il faccia a faccia dopo aver sentito le parole del fidanzato Manu, stanco di sentirsi inadeguato e non all’altezza delle esigenze di Isabella, che vive una situazione di agiatezza anche economica rispetto al ragazzo, cresciuto invece in un quartiere popolare di Milano.

Temptation Island 2023, Manu e Isabella escono insieme ma è bufera sulla ragazza

“Quando dice che voglio che mi porti chissà dove non è vero. Il fatto che lui lo dica e lo pensi, vuol dire che non ha capito nulla. Io ci tengo talmente tanto a lui… non vorrei mai che lui si sentisse sminuito”, ha affermato Isabella durante il falò di Temptation Island. In lacrime anche Manu: “Non ce la faccio a vederla stare così, mi sento di merda. Ogni cosa che faccio, sbaglio”.

“Non voglio farti sentire così, quando dico certe cose non le dico per sminuirti, non c’è cattiveria. Ma le dico per migliorare insieme, cerchiamo di stare meglio insieme. Non voglio la luna, voglio stare bene con te. Se non mi andassi bene, non starei con te. Non ti voglio cambiare”, ha detto quindi Isabella. I due poi sono usciti insieme da Temptation Island, ma il pubblico non ha creduto alle parole di Isabella, accusata di volersi solo ”ripulire la coscienza”.

“Da quando spronare una persona vuol dire denigrare il suo portafoglio e fare battutine? Questa si sta arrampicando sugli specchi con la scusa degli sfoghi di lui, ecco perché ha chiamato il falò, per farlo tacere”, “Lei si sta solo parando il c…! Manu scappa”, si legge tra i commenti della pagina ufficiale di Temptation Island.

Isabella e Manu hanno deciso di abbandonare insieme #TemptationIsland… con tante nuove consapevolezze! ❤️ pic.twitter.com/l1769eXl6o — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) July 3, 2023

Il pubblico di Temptation Island non ha creduto alle parole di Isabella e, come detto, molti hanno accusato la fidanzata di Manu: “Io da parte di lei vedo solo una voglia di salvare la sua immagine e non uscire come una ragazza materialista che pensa solo al lusso e sminuisce la vita umile e semplice del ragazzo, si è rigirata bene il discorso con la scusa del “voglio solo spronarlo” ma lo lasciasse fare ciò che vuole e non ciò che vorrebbe lei per lui. Io credo a lui perché si vede che dice la verità e che ci sta male veramente!