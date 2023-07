Uomini e Donne, bomba su Isabella Ricci: dietro il suo addio a Fabio Mantovani ci sarebbe più di quanto detto. A rivelarlo è Amedeo Venza. Solo poche settimane fa Ricci aveva annunciato il divorzio. Indicatori era sta l’assenza prolungata dai social. Prima, durante e dopo il matrimonio Isabella Ricci soprattutto ma anche Fabio Mantovani sono sempre stati attivi sui rispettivi profili Instagram. Hanno spesso pubblicato immagini romantiche da Dubai, dove avevano scelto di vivere parte dell’anno, poi improvvisamente più nulla.

>“Ecco, lo sapevo…”. Temptation Island, clamoroso spoiler su Alessia e Davide: cosa è successo nel resort

Nessuna foto, Storia, notizia. Un silenzio totale durato circa un paio di mesi, fino all’annuncio tranchant di lei. “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”, il messaggio con cui la ex dama era tornata a farsi sentire. Qualche giorno dopo, lui aveva rotto il silenzio in un’intervista dicendosi dispiaciuto per la situazione e che non tornerà nel programma perché ormai quella trasmissione la collegherà per sempre solo alla ex.





Uomini e Donne Fabio Mantovani risponde a Isabella Ricci

Nelle ultime ore Venza ha detto: “Mi sa che aveva ragione Gemma! Questa fa i drammi ogni volta. Perché non racconta che ha investito a Dubai e al momento giusto s’è sbarazzata del marito senza un apparente motivo?”, si è chiesto l’esperto di Gossip con un tono decisamente polemico nei confronti della protagonista del Trono Over.

Ora parla anche Fabio: “Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine”.

“So bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar”.