“Ancora no”. Manuela e Luciano, il pubblico lo scopre così dopo Temptation Island

Alla fine sono usciti separati da Temptation Island: è naufragata la storia tra Manuela Carriero e Stefano Sirena. Già nella prima puntata Manuela si era detta molto insoddisfatta del suo rapporto con il fidanzato, che non le dimostrava amore e la trattava come un oggetto. Il loro percorso è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emerso tutto il rancore che li divide.

Stefano ha visto la fidanzata spendere bellissime parole per il single Luciano, a cui è sempre più vicina. A Manuela, invece, sono stati mostrati dei video, nei quali Stefano dice che si vergogna di lei e la definisce “psicopatica e insicura”. Usciti dal reality hanno impiegato poco a rifarsi una vita amorosa. Entrambi, infatti, hanno scelto di proseguire la conoscenza con i single conosciuti nel villaggio. Stefano con Federica e Manuela con Luciano.

Manuela Carriero ha spiegato a Uomini e Donne Magazine che non riesce a vedere qualcosa di buono in Stefano Sirena. “Non riesco a trovare qualcosa di buono, e mi dispiace molto. Penso di aver vissuto per anni una storia in cui amavo incondizionatamente, per tutti e due”. Poi ha raccontato dei suoi problemi familiari: ha perso il padre quando aveva 15 anni e pertanto ha dovuto lasciare gli studi per lavorare, poi la madre è caduta in depressione e lei e i suoi fratelli sono stati affidati ad una casa famiglia da cui é andata via a 18 anni.





Per lei è tempo di guardare avanti e nel suo percorso c’è il tentatore Luciano Punzo, classe 1994 con Napoli nel cuore e 188 cm di bellezza. Manuela ha parlato del suo rapporto con il bel tentatore in una intervista rilasciata a Nuovo Tv: e in questa occasione ha, però, frenato gli entusiasmi: “Amore? Ancora presto per dire se sia vero amore. Ma ci sono tutti i presupposti”. La distanza tra i due pare non essere un problema: lei è di Brindisi, lui è napoletano e di recente la ragazza ha conosciuto la famiglia di Luciano, mentre presto lei farà le presentazioni in famiglia. E la convivenza? “Vedremo. Lui mi ha detto che vorrebbe portarmi a Napoli”.

Infine Manuela Carriero ha rivelato un retroscena su Luciano Punzo: “Mi sono spaventata perché mi aveva detto che si era accorto che tra noi stava nascendo qualcosa di più di un’amicizia. All’inizio volevo fare dei passi indietro”. Poi durante l’ultima esterna i due si sono trovati insieme sul letto a baldacchino e le loro labbra si sono sfiorate. Un bacio che è stato apprezzato dai fan che hanno iniziato a fare il tifo per la coppia che stava per nascere.