Ancora clamorose segnalazioni fuori da Temptation Island su Isabella Recalcati. Lei è fidanzata con Manu e hanno deciso di immergersi in questa avventura televisiva per capire se la storia d’amore possa andare avanti o interrompersi anzitempo. Ma sulla ragazza stanno emergendo di ora in ora dei particolari inaspettati e l’ultimo in ordine di tempo è stato diffuso dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che lo ha saputo tramite una sua follower.

Soltanto poche ore prima aveva parlato Giusi Alemanno, una persona che dice di sapere tutto sulla concorrente di Temptation Island. A Fanpage aveva detto a proposito di Isabella Recalcati: “Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv. Secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello“.

Temptation Island, altra clamorosa segnalazione su Isabella Recalcati

Il pubblico di Temptation Island è in attesa di capire cosa succederà nella prossima puntata, in programma lunedì 3 luglio. Isabella Recalcati ha infatti richiesto il falò di confronto e staremo a vedere se Manu si presenterà. Ora Deianira Marzano ha quindi scoperto che la ragazza nasconderebbe un’altra cosa molto importante. E quindi ora è spuntato pure un terzo incomodo nella coppia, come spiegato da una fonte.

Questo il primo messaggio inviato alla Marzano: “Deia, conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh, fosse solo il problema che lei pare sia classista. Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che da un bel po’ abbia anche un ‘amico’ speciale!”. E ha deciso di restare anonima. Poi è arrivata un’altra segnalazione, riguardante il comportamento che Isabella assume nei riguardi della sua dolce metà.

Poi è stato aggiunto: “Conosco benissimo la coppia Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive a quartier Tessera (zona di Cesano Boscone) e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa, lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo”.