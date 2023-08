Nonostante Temptation Island sia finito da una decina di giorni, le storie riguardanti i concorrenti continuano a creare interesse nel pubblico. Mirko Brunetti e Perla Vatiero componevano una delle coppie più seguite, poi hanno deciso di lasciarsi durante il falò di confronto e hanno adesso due frequentazioni rispettivamente con Greta e Igor, che erano i tentatori del realiy show. Adesso lui è intervenuto sulla ex fidanzata, raccontando qualche dettaglio in più.

Dopo Temptation Island, Mirko ha voluto rispondere alle domande dei suoi fan, che non potevano non ricadere anche su Perla. Prima di dirvi questo, ecco cosa ha rivelato invece Greta nelle scorse ore: “Sono abituata a fare i viaggi da sola, ci separano solo 5 ore di auto”. Per ora comunque la convivenza non sarebbe un obiettivo a breve termine, ma ha anche aggiunto: “In cinque anni col mio ex fidanzato ho cambiato sei città, quindi non avrei assolutamente nessun problema, non avrei assolutamente paura a trasferirmi a Rieti”.

Temptation Island, cosa ha detto Mirko sull’ex Perla

Una volta finito Temptation Island, Mirko non ha incontrato fisicamente Perla nonostante abbiano condiviso 5 anni di relazione. Inoltre, lui ha riallacciato i rapporti con la madre, dopo che si erano deteriorati in quest’ultimo periodo. Un follower gli ha chiesto: “Perché tu e Perla non vi siete incontrati fuori dal programma?“. La risposta del giovane laziale è stata molto chiara e non c’è molto altro da aggiungere sulla vicenda.

Mirko Brunetti ha quindi spiegato così l’accaduto: “Sia di quello che fosse successo e sia perché poi comunque l’ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro come è giusto che sia. Non mi sarei tirato indietro a questo. L’unica cosa è che non ci siamo visti per il semplice fatto che sono stati cambiati dei programmi, ma non so perché. Ho capito anche che non sarebbe stato un confronto face to face in maniera matura”.

Infine, ha aggiunto: “Ma non si può dimenticare una relazione o una persona con cui hai condiviso tanto. Cambi soltanto il modo di vedere le cose”. Hanno semplicemente avuto un contatto telefonico e poi niente più, quindi allo stato attuale i rapporti si sono azzerati del tutto.