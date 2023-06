Temptation Island 2023, quasi ci siamo. Tra poche settimane via alla nuova edizione: il docu-reality dei sentimenti torna in onda su Canale 5. E ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia a ‘gestire’ i fidanzati e le fidanzate alle prese con i rispettivi tentatori. Le coppie che metteranno alla prova i propri rapporti non sono ancora state rese note, ma per quanto riguarda i single che cercheranno di ostacolare il loro percorso all’Is Morus Relais, un nome è già emerso. Ed è un nome ben conosciuto al pubblico Mediaset.

A dare lo “scoop” sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano. La spifferata è arrivata nelle scorse ore sui sicula, dove gli esperti di gossip hanno svelato uno dei possibili tentatori di questa nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di un ex concorrente del GF Vip 6: “SCOOP – Il 6 a Cagliari iniziano le riprese di Temptation. Vi diamo il nome di uno dei tentatori”, si legge nella Storia Instagram di entrambi.

Leggi anche: “Mi sei mancata vita mia”. Temptation Island, colpo di scena: sono tornati insieme





Temptation Island 2023, “Scoop: l’ex GF Vip tentatore”

È Gianluca Costantino, assicurano Amedeo Venza e Deianira Marzano che nei prossimi giorni faranno “altri nomi”. I telespettatori di Canale 5 ricorderanno sicuramente Gianluca al GF Vip 6. Personal trainer e modello, classe 1988 di Genova, ha fatto parlare di sé nella Casa più spiata d’Italia lo scorso anno, quando alla fine vinse Jessica Selassié.

Il nome di Gianluca Costantino, ora accostato a Temptation Island 2023, era stato accostato a Soleil Sorge e anche a Delia Duran ai tempi del GF Vip. Lo ritroveremo davvero in Sardegna, come sostengono Amedeo Venza e Deianira Marzano? Conferme ufficiali non sono arrivate, ma questo “scoop” è arrivato anche alla produzione del reality.

E Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha deciso di rispondere. “Gli spoiler prima che inizi un programma tv sono ad unico vantaggio di chi li scrive. A totale svantaggio del protagonista”, ha scritto appena il nome del presunto tentatore ha iniziato a girare. Da qui la teoria di alcuni utenti secondo cui Gianluca Costantino possa essere stato già fatto fuori dal cast di tentatori di Temptation Island. Vedremo.