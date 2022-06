Tatuaggio per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Tanti scontri durante i cento giorni del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ma anche amicizia. All’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e Nicolas Vaporidis hanno stretto un legame molto forte che sicuramente crescerà anche fuori dall’Honduras.

Per questo motivo hanno deciso di fare qualcosa per ricordare i momenti trascorsi insieme a Cayo Cochinos: tatuare un simbolo che li rappresenta. Si tratta del simbolo della cucaracha, che rappresenta la squadra di cui facevano parte all’inizio della loro avventura in Honduras.





