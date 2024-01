Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello. Puntata con ben 8 concorrenti a rischio eliminazione. Come si ricorderà, il televoto della scorsa settimana, infatti, era stato bloccato a causa dell’uscita di Beatrice Luzzi, avvenuta a seguito della morte del padre, quindi ora in ballo ci sono Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Stefano Miele e Rosanna Fratello. Ma chi uscirà dalla Casa? Sul sito Grande Fratello forumfree, alle spalle di Beatrice Luzzi, la preferita del pubblico, c’è molta incertezza.

Se Anita e Sergio possono sentirsi un po’ più tranquilli, lo stesso non si può dire per gli altri 5 nominati, che sono appaiati con le stesse percentuali di gradimento (Federico Massaro 6.21%, Monia La Ferrera 6.21%, Rosanna Fratello 6.21%). Anche altri due sondaggi, incluso quello lanciato sul forum Reality House, mette in ballo Federico, Rosanna e Monia. Ma in Casa ovviamente non hanno idea delle previsioni, dunque Letizia Petris ha fatto un appello ai suoi fan.

Leggi anche: “C’è una cosa che ho capito di Anita”. Sorpresa Beatrice al Grande Fratello: la confessione





GF, l’appello prima della puntata

Ha chiesto un aiuto per poter salvare Paolo Masella e Anita Olivieri dalla nomination. Aveva fatto un appello anche pochissimi giorni fa quando, insieme ad Anita Olivieri, aveva chiesto loro di poter andare in nomination e di conseguenza essere eliminata dal Grande Fratello. Ma deve averci ripensato quindi ora ha pregato il suo pubblico di salvare non solo Paolo Masella, ma anche la stessa Anita.

Non solo. Subito dopo si è rivolta a Perla Vatiero, chiedendo alla sua amica di fare a sua volta un appello alle sue fan per salvare compagno e amica. La reazione dell’ex volto di Temptation Island? Impassibile. È rimasta muta facendo sbellicare dalle risate chi stava seguendo la diretta. Poco dopo però ha aperto la bocca: “Ma tu pensi che queste cose le fanno vedere? Pensi che le telecamere fanno sentire questi appelli? Secondo me no”.

“fai un appello alle perliners dai”

e lei muta

MADONNA LETIZIA IL CAGOTTO TI DEVE VENÌ#perletti #grandefratello pic.twitter.com/nUhpNlCohs — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) January 15, 2024

“Perché non dovrebbero farlo sentire? Siamo ripresi 24 ore su 24. Adesso secondo te chi stanno riprendendo? Noi che stiamo facendo gossip o loro che stanno prendendo il sole? Abbiamo le telecamere puntate addosso”, è stata la replica di Letizia che, in questo caso, aveva ragione ma per l’appello ha ricevuto una marea di critiche.