Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha avuto un’evoluzione che in pochi si sarebbero aspettati. Prima di sedersi sul trono, infatti, era sceso come corteggiatore per Martina, la quale alla fine ha deciso di concludere il proprio percorso scegliendo Ciro, lasciando Gianmarco libero di iniziare una nuova avventura da protagonista. Un cambio di ruolo che ha permesso al pubblico di conoscerlo meglio, ma che ha anche acceso non poche polemiche nel corso delle settimane. Con la stagione del programma ormai agli sgoccioli, il momento della scelta si avvicina rapidamente, e l’atmosfera nello studio si fa sempre più tesa.

>> “Non sei tu la mia scelta”. Uomini e Donne, svolta nel trono di Gianmarco Steri

Tra le due corteggiatrici rimaste, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, è la prima ad apparire sempre più in difficoltà. Nelle ultime puntate, Cristina non ha nascosto la propria delusione nei confronti di Gianmarco, lamentando una mancanza di attenzione e dichiarando di sentirsi poco apprezzata. “Non mi sento vista né considerata”, ha detto in trasmissione, lasciando intendere di temere una preferenza netta per Nadia. La sua esasperazione è tale che ha perfino minacciato di abbandonare il programma, ma il pubblico continua a spronarla a restare, pur con commenti tutt’altro che teneri: “Bravo Gianmarco, scappa dalla tua fidanzatina”, si legge tra i messaggi rivolti al tronista. E ancora: “Solo un pagliaccio, ha scelto da tempo”, scrivono in molti, convinti che la decisione sia già stata presa nel cuore di Gianmarco.





Uomini e Donne, Cristina furiosa con Gianmarco

A confermare questi sospetti arrivano anche le anticipazioni delle prossime puntate, che svelano un importante sviluppo nel percorso del tronista. Dopo l’ennesima crisi con Cristina, Maria De Filippi avrebbe deciso di far posizionare una sedia davanti a Gianmarco, riservata a Nadia. Un gesto che anticipa un momento molto intimo: la corteggiatrice avrebbe letto una lettera scritta di suo pugno, rivelando i propri sentimenti e tutto ciò che prova per lui. Parole intense, accolte da Gianmarco con evidente commozione e, secondo quanto trapelato, anche con un certo disagio.

Il tronista, infatti, avrebbe confessato apertamente di sentirsi “attratto da entrambe” le ragazze, ma anche confuso e desideroso di “arrivare a una scelta sicura”. Una dichiarazione che lascia intendere quanto sia ancora combattuto, nonostante il pubblico sembri già aver intuito dove penderà il suo cuore. In studio, a quel punto, Gianmarco avrebbe invitato Nadia a ballare, un gesto che, in un contesto così delicato, assume tutto il peso di una dichiarazione non verbale.

A pochi giorni dalla scelta finale, resta dunque da capire se Gianmarco sarà davvero in grado di ascoltare sé stesso e prendere una decisione sincera, o se continuerà a restare sospeso tra due fuochi, rischiando di bruciare tutto. I telespettatori, intanto, osservano con attenzione ogni segnale, ogni parola, ogni sguardo, in attesa di quel momento in cui il tronista dovrà finalmente esporsi, mettendo fine a un percorso che si è rivelato molto più complicato del previsto.