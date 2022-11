Suicidio a Le Iene, parla Pier Silvio Berlusconi. La triste vicenda è nota a tutti. Dopo il servizio della trasmissione Mediaset il suicidio di Roberto Zaccaria. Il 64enne aveva impersonato per un anno il personaggio di Irene, la giovane ragazza che tramite i social aveva conquistato il cuore di Daniele, morto suicida dopo aver scoperto di essere stato truffato.

La iena Matteo Viviani aveva raggiunto Roberto Zaccaria nel suo paese, Forlimpopoli, per chiedergli perché avesse fatto ciò che ha fatto e a una settimana dalla messa in onda del servizio ha deciso di togliersi la vita. Matteo Viviani e ‘Le Iene’ hanno parlato della tragedia che ha colpito Daniele, un ragazzo di 24 anni che dopo aver scoperto di essere stato raggirato ha deciso di togliersi la vita.

Suicidio a Le Iene, Pier Silvio Berlusconi: “Non deve succedere”

A impersonare Irene era stato Roberto Zaccaria, morto suicida a una settimana dalla messa in onda del servizio de Le Iene. Nel servizio su Italia 1, l’uomo era apparso a volto coperto, ma la sua identità era stata riconosciuta e in paese, a Forlimpopoli, erano apparsi anche dei cartelloni contro di lui. Il 64enne non ha retto e ha deciso di togliersi la vita. Sul suicidio dopo Le Iene è intervenuto anche Pier Silvio Berlusconi.

L’amministratore delegato di Mediaset è intervenuto durante l’incontro con la stampa per fare il punto sulla stagione. Senza troppi giri di parole Pier Silvio Berlusconi ha criticato il metodo Le Iene, che ha portato al suicidio del 64enne. “Servono attenzione e sensibilità, non è facile. Le Iene è un programma fatto da signori professionisti, Parenti è bravo. Ma è una questione di sensibilità personale: da editore dico che quella cosa lì non mi è piaciuta. – ha sentenziato Berlusconi – Capita, ma bisogna tenere alto il livello di guardia”.

Il suicidio scatenato dal servizio de Le Iene ha fatto muovere la procura. Mercoledì è stato poi reso noto che la procura di Forlì sulla vicenda ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio, mentre le Iene, pur sconvolti per il suicidio di Roberto Zaccaria, hanno detto di volere andare avanti nell’occuparsi della vicenda di Daniele.