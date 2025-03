Al Grande Fratello sta per accadere qualcosa che non farà stare tranquilli nessuno. Infatti, contrariamente a quanto si sapeva fino a poche ore fa, non ci sarà una semplice eliminazione nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini avrà l’arduo compito di informare i concorrenti, che andranno subito nel panico.

Infatti, i protagonisti del Grande Fratello devono prepararsi a quest’altra eliminazione, come annunciato da Federica Panicucci. La conduttrice ha dato l’anticipazione sul reality show di Canale 5 nel corso della puntata in diretta di Mattino Cinque, andata in onda lunedì 17 marzo.

Grande Fratello, doppia eliminazione: l’annuncio di Federica Panicucci

Federica Panicucci, come succede ogni volta che c’è la puntata del Grande Fratello, fornisce sempre anticipazioni sul programma di Signorini. E i rumor sono stati confermati, visto che ci sarà un’altra eliminazione oltre a quella che era già programmata già a partire dallo scorso appuntamento.

Federica ha annunciato al suo pubblico: “Questa notizia ve la do in anteprima. Come spoiler ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa. Naturalmente gli inquilini non lo sanno e lo apprenderanno questa sera in diretta”. E tutti saranno a rischio, fatta eccezione per i finalisti Lorenzo, Jessica e Zeudi.

In un modo o nell'altro stasera vogliono fare fuori Hele e possibilmente anche Javi

Sto grande fratello è un circo terribile, la finale sarà la meno guardata della storia probabilmente

Guardatevelo voi sto schifo @GrandeFratello#helevier #heleners https://t.co/MRURc4AAHB — C🌻 (@Wutheringheigh_) March 17, 2025

E tra il pubblico c’è chi teme ripercussioni per alcuni gieffini: “In un modo o nell’altro stasera vogliono fare fuori Helena e possibilmenre anche Javier. Il GF è un circo terribile, la finale sarà la meno guardata della storia probabilmente. Guardatelo voi ‘sto schifo”.