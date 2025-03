Il clima al Grande Fratello si fa sempre più teso. Da giorni ormai, le due fazioni principali della casa, quella degli Shailenzo (composta da Shaila e Lorenzo) e quella di Zeudi, Chiara e Giglio, da una parte, e quella di Helena, Javier, Jessica, Tommaso e Mariavittoria, dall’altra, sono in guerra aperta, con liti e scontri.

In queste ultime ore, dopo l’ennesima accesa discussione tra Helena e Zeudi, un altro episodio ha suscitato grande attenzione tra il pubblico. Si tratta di un segnale misterioso fatto da Jessica Morlacchi, una delle finaliste del reality, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei fan sui social. Mentre Javier stava parlando con Shaila e Chiara proprio di Zeudi e Helena, Jessica gli è passata davanti facendo il gesto del ‘no’ con la mano.

Leggi anche: “Gli ultimi due finalisti”. Grande Fratello, spuntano gli altri nomi. E sono una sorpresa





Grande Fratello, il segnala di Jessica a Javier

La scena ha scatenato reazioni tra il pubblico. Secondo molti, il segno potrebbe essere stato un modo discreto di Jessica per suggerire a Javier di non parlare con Shaila e Chiara, le “nemiche” della sua fidanzata, evitando così di alimentare ulteriori clip e situazioni che potrebbero infastidire Helena, soprattutto in vista della puntata di questa sera e della finale.

In molti, infatti, hanno criticato Javier per essersi intrattenuto con Shaila e Chiara, le rivali della sua compagna e il gesto di Jessica ha scatenato i fan di Helena, felici per aver visto da parte di Jessica, che in passato ha avuto liti molto pesanti con la brasiliana, cercare di mandare un segnale a Javier in modo da evitare inutili liti e dare soprattutto la possibilità a Chiara di avere ulteriori clip.

I fan di Helena hanno visto il gesto di Jessica come un segnale di protezione nei confronti della modella brasiliana e cercare di mantenere la calma e la serenità tra i membri della sua fazione, evitando nuove polemiche. “Ma Jessica che passa facendogli segno di NO a Javier me l’ero persa“, si legge infatti a corredo del video pubblicato su X. “Jessica se non ci arrivano i nostri VOTERÒ te per la vittoria AHAHAH Purtroppo amo Javi non avrebbe colto nemmeno con uno striscione scritto grosso a caratteri cubitali, ma grazie per il tentativo”, scrive una fan di Helena.

Ma Jessica che passa facendogli segno di NO a Javier me l’ero persa 😂

pic.twitter.com/51DNgxsEAh — 𝓚𝐥𝔞 🐍✨ (@Klatwit22) March 16, 2025

“Non mi è mai stato sulle balle nessuno come sta ragazza, è veramente cattiva e rompiballe. si deve ancora riprendere dal palo e dall’invidia che ha verso Hele e Javi come coppia. Povero D’Apice”, “Gli faceva segnale per non parlare con Chiara sicuramente xke gli sta regalando la clip”, “Fatto bene ma lui non coglie. Diamo clip anche a chiara e shaila su sta cosa”, scrivono ancora le sostenitrici della brasiliana, che si trova al televoto proprio insieme a Chiara e Shaila.