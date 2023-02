Situazione molto tesa ad Amici 22, con un allievo che sarebbe vicino all’abbandono della scuola di Maria De Filippi. O perlomeno è ciò che ha voluto dire lui nelle scorse ore, come testimoniano le immagini derivanti dal daytime del programma andato in onda lunedì 20 febbraio. Dopo aver avuto un incontro insieme ad altri compagni con un professore, ha capito di essere finito ormai definitivamente nel mirino di lui e quindi starebbe meditando di lasciare definitivamente, a poco dal serale.

Si tratterebbe di una pessima notizia, con i fan di Amici 22 che sono preoccupatissimi di questo eventuale addio dell’allievo. Ma l’abbandono della scuola lo sta prendendo seriamente in considerazione, dato che non è in grado di reagire come vorrebbe. Le sue parole sono state cariche di rabbia e delusione, quindi c’è sempre l’evenienza che sia stato semplicemente un momento no passeggero e che possa fare marcia indietro. Ma l’ipotesi che vada via sta diventando sempre più forte.

Amici 22, un allievo verso l’abbandono della scuola

Dunque, ad Amici 22 questo allievo che sarebbe sempre più intenzionato a propendere per l’abbandono della scuola di Maria De Filippi ha avuto un confronto con l’insegnante di canto Rudy Zerbi in compagnia di Aaron e Mezkal. Mentre si stava esibendo con un brano del grande cantante Lucio Battisti, è stato costretto a interrompersi perché c’è stato qualche imprevisto. E ha commentato: “Mi dispiace perché quella l’avrei fatta molto bene, non si è sentito ma è partito dopo il bit. Ma a Rudy non mi va di dirglielo, c’è sempre un clima di tensione”.

Zerbi ha infatti affermato, come ricostruito dal sito Lanostratv: “Quello che ho visto e sentito rappresenta esattamente quello che è il tuo percorso dal mio punto di vista”. A quel punto Piccolo G., questo l’allievo in questione, ha esclamato: “Non so se continuare, che ca*** le faccio a fare queste puntate? Mi sa che è meglio andare via, ma che sto a fare qua dentro? Con lui non è semplice e non è come Arisa. Sta sempre con il muso, ti mette ansia”. Staremo a vedere se davvero rinuncerà a proseguire nel suo percorso.

Il vero nome di Piccolo G. è quello di Giovanni Rinaldi ed è un rapper originario della provincia di Macerata. Nato nel 2000, quando aveva 12 anni ha iniziato a suonare la chitarra e a 16 ha iniziato a rappare. Ha iniziato la sua avventura musicale grazie a Spotify e Youtube, ora Amici rappresenta il suo salto di qualità. Ma il suo percorso è ormai in bilico.