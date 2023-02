Il colpo di scena ad Amici 22 è servito: un allievo ha lasciato la scuola per sempre a non molto dall’arrivo del serale. Effettivamente è stata una sorpresa per tutto il pubblico, che stava guardando il daytime del talent show nella giornata di venerdì 17 febbraio, quando all’improvviso si è visto il ragazzo abbracciare tutti e andarsene. Ha preparato le sue valigie e ha dovuto salutare i suoi compagni. Ci sarebbe una ragione molto importante dietro la sua scelta, che si è rivelata essere inevitabile.

Una notizia davvero brutta a pochi giorni dalla nuova puntata domenicale di Amici 22. L’allievo in questione ha quindi lasciato la trasmissione di Canale 5 e chissà se l’anno prossimo potrà avere l’occasione di ripresentarsi. I suoi fan si augurano che possa rimboccarsi le maniche e continuare a perseguire i suoi obiettivi anche fuori dalla scuola. Ma bisogna anche sottolineare, come scritto dal sito Novella 2000, che i telespettatori hanno anche attaccato il programma per come ha gestito la vicenda.

Amici 22, un allievo ha lasciato la scuola: cosa è successo

Amici 22 ha pubblicato un breve filmato su Wittytv.it inerente questo allievo, che ha lasciato definitivamente la scuola di Maria De Filippi. E subito la produzione ha rivelato il motivo di questo abbandono, che è dunque irrevocabile. Infatti, il suo addio non è riferibile a decisioni assunte dai professori, ma ci sarebbero dei problemi di natura personale, si parla di motivazioni familiari, che gli hanno impedito di continuare questo percorso. E il suo sogno di vincere il talent si è purtroppo interrotto nelle scorse ore.

Ad aver lasciato Amici 22 è stato il cantante Jore, che prima di andarsene ha ovviamente voluto abbracciare i suoi compagni. Da parte del diretto interessato non sono stati forniti ulteriori particolari e nemmeno dalla stessa produzione. Infatti, nel video della durata di appena 47 secondi si è potuto vedere l’artista semplicemente salutare tutti, ma senza che si potesse sentire l’audio in sottofondo. Infatti, il filmato è stato accompagnato dalle note musicali della canzone vincitrice di Sanremo 2023, Due vite di Marco Mengoni.

Il pubblico non ha gradito che di Jore si sia parlato solo alla fine del daytime e per così poco tempo. Classe 2002, il suo vero nome è Lorenzo Longoni ed è originario della provincia di Monza. Nel 2021 ha pubblicato la sua prima canzone, Ancora ti penso. Era entrato ad Amici lo scorso mese di gennaio, dopo aver sconfitto Cricca in una sfida. Cliccando su video potrete vedere il momento del suo addio.