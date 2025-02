La quinta puntata di Ora o mai più, trasmessa sabato 8 febbraio su Rai 1, è stata caratterizzata non solo da esibizioni emozionanti, ma anche da momenti di tensione tra i protagonisti. Uno degli episodi più discussi della serata ha coinvolto la concorrente Antonella Bucci e il coach Raf. Antonella Bucci, nota al grande pubblico per il duetto con Eros Ramazzotti in “Amarti è l’immenso per me”, si è esibita insieme al suo coach Raf, interpretando il brano “Stai con me”.

>> “Non sei De Gregori”. Ora o mai più, Donatella Rettore contro Carone: imbarazzo totale per Liorni

La performance ha ricevuto apprezzamenti da parte della giuria; in particolare, Donatella Rettore ha elogiato la coppia, affermando: “Che coppia che siete, 10! Non ho più voti, sei bellissima, hai un coach della Madonna”. Tuttavia, durante i commenti post-esibizione, Patty Pravo ha espresso delle critiche nei confronti di Antonella Bucci. Secondo alcune fonti, la celebre cantante avrebbe utilizzato l’espressione “Hai una voce stupida” riferendosi alla performance della Bucci. Questo giudizio ha suscitato sorpresa e disappunto sia tra i presenti in studio che tra il pubblico a casa.





“Stupida”. Ora o mai più, Patty Pravo choc con la concorrente

La reazione di Antonella Bucci è stata composta; la cantante ha ascoltato le critiche senza replicare direttamente. Il suo coach, Raf, ha mostrato solidarietà nei confronti della sua allieva, sottolineando l’impegno e la passione che Antonella mette in ogni esibizione. Questo episodio ha acceso un dibattito sui social media, dove numerosi spettatori hanno espresso il proprio disappunto per le parole di Patty Pravo, ritenute eccessivamente dure e poco costruttive.

1 minuto e 12 secondi degni del miglior Lynch #oraomaipiù pic.twitter.com/EaFjtJN1Lo — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) February 8, 2025

Alcuni hanno difeso la libertà di espressione della coach, sostenendo che le critiche, anche se severe, fanno parte del percorso di crescita artistica dei concorrenti. Non è la prima volta che Patty Pravo adotta un tono polemico durante il programma. In precedenti puntate, la cantante aveva già espresso giudizi taglienti nei confronti di altri partecipanti, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Patty Pravo che definisce "stupida" la voce di Antonella Bucci, proprio lei che ha fatto una carriera con giusto un'ottava di estensione e ora canta in una lingua incomprensibile, la dice lunga sul livello delle valutazioni di questi presunti "maestri".#oraomaipiù — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) February 8, 2025

Patty Pravo: “Ha una voce stupida. A lei piace cantare così, d’altronde eri una corista, no?”

Antonella Bucci: “No, Patty. Non ho fatto la corista. Ho fatto un pezzo con Eros Ramazzotti”

Patty Pravo: “Va bene, però sei anche corista”#OraOMaiPiù pic.twitter.com/VxSPnKRlY0 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 8, 2025

Mettiamola così: Patty Pravo ha dato un giudizio del cavolo e ha messo una toppa peggiore del buco (e pure Rita Pavone che prova a parafrasarla non aiuta)… #Oraomaipiù pic.twitter.com/EEZ0aMDHad — O' Festivàl di San-Zizì 💐 / Upcoming: #SANREMO250 (@fabriziomico) February 8, 2025

Nonostante la tensione, la puntata ha proseguito con le esibizioni degli altri concorrenti, offrendo momenti di grande musica e spettacolo. La serata si è conclusa con la vittoria di Pierdavide Carone, affiancato dalla sua coach Gigliola Cinquetti, che ha conquistato sia la giuria che il pubblico con una performance intensa e coinvolgente.

Leggi anche: “Hai vinto solo perché sei un ruffiano”. Ora o mai più, putiferio dopo la puntata