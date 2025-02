Duro botta e risposta durante la puntata di ieri, 8 febbraio, di Ora o mai più. Protagonista, ancora una volta, Donatella Rettore che con la solita grinta non ha risparmiato commenti pungenti. A farne le spese è stato Pierdavide Carone. Carone, seguito dalla coach Gigliola Cinquetti, ha cantato “La donna cannone” di Francesco De Gregori. Una interpretazione approvata dalla stragrande maggioranza dei presenti (in studio e sui social), ma non da Rettore.

La cantante, infatti, non ha apprezzato l’esibizione di Pierdavide Carone e lo ha esposto apertamente. La giudice ha infatti detto: “Mi ha emozionato tantissimo Gigliola Cinquetti. Lui non ha l’età di De Gregori, non ha nemmeno lo spessore di De Gregori, né la voce”.





Ora o mai più, Donatella Rettore contro Pierdavide Carone

“De Gregori è un mio mito. Ha quel velluto, quella grazia. Solo una donna può reinterpretare questa canzone quasi al pari di Francesca. Per cui non mi sei piaciuto Pierdavide. Ti do 5”. Le parole caustiche di Rettore non sono passate inosservate sui social: “Ma Rettore la pagano per dire cattiverie? Non ho mica capito”.

E in studio i maldipancia sono stati diversi. Alle parole di Rettore ha risposto Gigliola Cinquetti: “C’è sempre un problema di tonalità quando si canta un pezzo e si è un uomo e una donna. Forse se avesse un coach uomo…Però lui ha usato la tonalità di Francesco, non l’ha cambiata, è la tonalità originale”.

Quindi continua: “E questa non è una canzone dove fare le prestazioni vocali. È una canzone vera, intensa”. E tutti sembrano essersi schierati con lei (e contro Donatella Rettore).