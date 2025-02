L’emozionante quinta puntata di Ora o mai più, andata in onda sabato 8 febbraio, ha visto il trionfo di un artista in particolare, molto apprezzato dal pubblico. La puntata, come sempre condotta da Marco Liorni su Rai 1, ha visto sfidarsi otto artisti, come al solito. La serata è stata caratterizzata da tre manche avvincenti. Nelle prime due, i concorrenti si sono esibiti con i loro coach, affrontando anche classici del Festival di Sanremo. Un momento di tensione si è verificato quando la madre di Pierdavide Carone è salita sul palco e ha chiesto a Gigliola Cinquetti: “Farete ‘Non ho l’età’?”.

Questo episodio ha generato una breve discussione, ma non ha influenzato l’esito positivo della serata per Carone. La terza manche ha visto protagonisti Amedeo Minghi e Ivana Spagna, che si sono esibiti sia come ospiti d’onore sia in duetti inediti con i concorrenti. La classifica parziale, determinata dai voti dei coach, vedeva Carlotta al primo posto con 10 punti, seguita da Pierdavide Carone con 8 punti e Valerio Scanu con 6 punti.





Ora o mai più, vince Pierdavide Carone: la classifica

Tuttavia, la classifica finale, ottenuta sommando i voti dei coach e quelli del pubblico sui social, ha decretato la vittoria di Pierdavide Carone, che però è stato molto criticato sui social: “Sei un ruffiano, prima con la canzone, poi con la coach… tu vuoi vincere”, scrive un utente. Alla fine della serata, sommando i voti della giuria (composta dai coach) e del pubblico sui social media, Pierdavide Carone ha conquistato la vittoria con 18 punti. Valerio Scanu si è classificato secondo con 14 punti, mentre Carlotta ha ottenuto il terzo posto con 12 punti.

La classifica completa della quinta puntata: Primo: Pierdavide Carone (18 punti). Secondo: Valerio Scanu (14 punti). Terzo: Carlotta (12 punti). Quarto: Loredana Errore (10 punti). Quinto: Pago (9 punti). Sesto: Antonella Bucci (8 punti). Settimo: Matteo Amantia Sugarfree (6 punti). Ottavo: Anonimo Italiano (2 punti). La puntata è stata ricca di emozioni, grazie anche alla presenza di Amedeo Minghi e Ivana Spagna, come dicevamo.

Gli otto coach che hanno affiancato i concorrenti sono Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. Ora o mai più* è un programma che offre una seconda opportunità ad artisti che hanno avuto successo in passato. La combinazione di esibizioni, duetti con ospiti speciali e il voto del pubblico rende ogni puntata unica.

