Anche nell’ultima puntata di Ora o mai più, andata in onda ieri sera su Rai 1, a tenere banco sono state le accese polemiche tra la giuria e i cantanti. Stavolta la protagonista è stata la cantante nota per aver pubblicato diversi singoli, tra cui un tormentone estivo del 2000. Partecipa al programma condotto da Marco Liorni con la speranza di rilanciare la sua carriera. Lei è una delle concorrenti più amate dal pubblico, che fino a questo momento ha potuto apprezzarne il talento. Ieri sera lei ha spiazzato tutti: all’improvviso infatti è scoppiata in lacrime.

Carlotta, che nello show è seguita da Donatella Rettore, si è presentata ieri raccontando di avere dei conti in sospeso da regolare dalla puntata precedente. Il motivo? La scelta del brano Tintarella di Luna, che non aveva convinto né la Rettore né Alex Britti. Poco prima di salire sul palco con la sua tutor per eseguire Lamette – uno dei successi più celebri della Rettore – è stata trasmessa una clip in cui Carlotta si lascia andare a un lungo sfogo.

Leggi anche: “Ma che ha detto?!?”. Ora o mai più, Donatella Rettore ‘troppo’ e imbarazzo in studio





“Stateci bene a sentire, voi…”. Ora o mai più, bufera sui giudici: finisce tra lacrime e facce cupe

“La settimana scorsa è stata difficile perché io e Donatella abbiamo discusso più volte in merito a Tintarella di Luna: a lei non piaceva, io la volevo fare. Dopo aver cantato insieme, Alex Britti, dando il suo giudizio, ha detto ‘sembrava una cosa da villaggio turistico, buttata un po’ ‘in caciara’».

Visibilmente commossa, ha poi aggiunto: “Ecco, quello che vorrei dire ai giudici è che io e i miei colleghi in gara non siamo artisti alle prime armi. Abbiamo avuto un trascorso diverso dal loro, certo, ma questo non significa che non siamo dei professionisti. Misurate le parole, perché quello che abbiamo passato è stato doloroso e siamo qui per il nostro rilancio, non per essere buttati giù di nuovo“.

Non è la prima volta che in Ora o mai più le tensioni tra concorrenti e giuria animano la serata. Come ricorderà il pubblico, nelle scorse puntate un altro forte scontro ha coinvolto Valerio Scanu e Donatella Rettore. Il format del programma, infatti, si basa non solo sulle esibizioni musicali, ma anche sui giudizi a volte molto diretti dei coach e dei giudici, che non risparmiano critiche ai cantanti in gara. Tuttavia, proprio questi momenti di confronto acceso rendono il programma avvincente e ricco di colpi di scena, facendo emergere non solo il talento, ma anche il carattere degli artisti che vi partecipano.