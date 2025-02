Momenti di tensione a “Ora o mai più“. Nel programma artisti che in passato hanno raggiunto il successo con alcuni brani tornano a mettersi in gioco. Al termine di ciascuna edizione il vincitore guadagna la pubblicazione di un cd con alcune cover e l’inedito del programma. A giudicare ci sono big della musica che oltre a dare un voto tecnico supportano i concorrenti con consigli e duettano con loro.

E poi c’è anche il voto del pubblico. Ieri, sabato 1 febbraio, è andata in onda la quarta puntata dello show condotto da Marco Liorni. Ebbene proprio il conduttore ha fatto riferimento a qualcosa accaduto recentemente: “Nei giorni scorsi, durante la settimana sono successe un po’ di cose con te” rivolgendosi all’ex cantante di Amici Loredana Errore che aveva ricevuto un ‘consiglio’ particolare da Donatella Rettore.

Loredana Errore critica il consiglio della Rettore, poi arriva la gaffe

Marco Liorni ha dichiarato: “Ti sei soffermata su un consiglio che ti è stato dato e tu hai qualche perplessità sulla cosa che ti è stata detta di andare da un logopedista”. Infatti nella terza puntata Donatella Rettore si era rivolta così a Loredana Errore: “Brava, ma ancora a certe cose non ci arriva. Non lo so se sta facendo un percorso. Vai dal logopedista? Ti stanno aiutando in questo senso? Ti aiutano ad impostare la voce?”.

Loredana Errore ha quindi precisato: “Dal punto di vista di soddisfazione personale, c’è ancora molta strada da fare. Inviterei solo a rimanere in un range di giudizio che non vada ad intaccare la sfera sanitaria, o quantomeno personale e quindi di evitare dei giudizi medici. Andare e dire in diretta che io debba andare dal logopedista, piuttosto che da uno psicologo, piuttosto che da uno psichiatra, io lo lascerei dire ad altri. Non penso che la signora Rettore sia un medico, no?”.

Tra l’altro Donatella Rettore si è resa protatonista anche di una gaffe pronunciando la N world: “Mi sembravi quasi una neg**” ha detto rivolgendosi sempre a Loredana Errore. Dopo che il gelo è calato in studio Loredana Errore ha subito corretto la giurata: “Grazie, sicuramente una voce black, nera. Quella che hai detto non è una bella parola”. La cantante, però, si è difesa: “Nera, nera ho detto“. Peccato che invece tutti avevano sentito molto bene…

E infatti la stessa Donatella Rettore dopo si è scusata: “Riguardo a quello che ho detto prima volevo dire una cosa veloce. Ho messo una G in più, mi scuso, non volevo farlo. Ma non c’era nessun intento negativo. Io amo le persone di colore, anzi amo gli individui di tutti i colori. Amo davvero tutti”.

