Dolore enorme per Marco Liorni, colpito da un lutto nelle scorse ore. Il popolare conduttore Rai ha scritto un commovente post su Instagram, accompagnato da alcune immagini che lo ritraggono insieme a qualcuno che purtroppo non è più in vita. La sua morte ha devastato il presentatore de L’Eredità, ma anche tanti altri colleghi della televisione pubblica.

Una perdita che sarà impossibile da superare in tempi brevi, come ci fanno intuire anche le bellissime parole di Marco Liorni. Dopo il suo post social, in tantissimi hanno commentato e hanno manifestato non solo vicinanza verso il conduttore, ma hanno voluto ricordare quest’uomo che ha dato veramente tanto.

Leggi anche: “È tosta da mandare giù”. Marco Liorni non se lo aspettava: è un colpo molto molto duro





Marco Liorni in lutto: “Una grande perdita per tutti”

Marco Liorni ha scritto questo straziante messaggio per annunciare questo grave lutto: “Era un uomo profondo e uno che aveva uno sguardo disincantato, ma non disilluso, sulle persone. Proprio per questo, dei suoi pareri ti potevi fidare. Ho passato tanto tempo con lui, con lui al fianco abbiamo fatto partire Italia Sì! nel 2018 dopo qualche anno insieme a La vita in diretta. L’ho conosciuto a fondo”.

Il dolore di Liorni è legato al decesso di Fiore De Rienzo, lo storico inviato di Chi l’ha visto? e papà del compianto attore Libero, morto nel 2021 a soli 44 anni. Questo il saluto finale di Marco al 65enne giornalista: “È un uomo che ha sofferto molto, ma grato per aver trovato una compagna che apprezzava e amava molto. È una perdita per tanti, anche per la televisione, che perde un professionista di prim’ordine. Riposa in pace, Fiore”.

Addolorata anche Rita Dalla Chiesa, che ha risposto così al post di Marco Liorni: “Che dolore Marco. Che grande dolore. Quanti ricordi con lui a Italia Sì!”.