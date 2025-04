Quando si parla di “petting” a Uomini e Donne, non si può non pensare a Silvio Venturato, l’indimenticabile cavaliere che aveva colpito il pubblico per il suo entusiasmo amoroso nei confronti di Gemma Galgani. Silvio, pronto a tutto pur di vivere un’intensa relazione con la dama torinese, si era dichiarato disponibile non solo a far l’amore con lei, ma anche a seguirla ovunque, da Novara fino al luogo che lei avrebbe desiderato. Eppure, nonostante le sue intenzioni chiare e decise, la redazione del programma non lo ha più richiamato e Gemma si è così lasciata sfuggire forse l’unico uomo realmente interessato a lei in questa edizione.

Nelle ultime registrazioni, però, i riflettori si sono spostati su un’altra coppia turbolenta del trono over: Agnese ed Enrico. I due si sono resi protagonisti di un confronto particolarmente acceso al centro studio, che ha rapidamente preso una piega inaspettata. Non si sono risparmiati, affrontando temi legati alla loro vita intima e lasciandosi andare a dichiarazioni esplicite su petting, “happy ending” e dettagli che hanno lasciato il pubblico sorpreso, se non addirittura divertito. A quel punto Maria De Filippi ha ritenuto opportuno intervenire per riportare il confronto su binari più sobri.

UeD, troppo spinti: Maria De Filippi costretta a interromperli

La reazione dei due opinionisti storici, Gianni Sperti e Tina Cipollari, non si è fatta attendere. I due, da sempre a caccia di gossip piccanti e confessioni fuori dagli schemi, hanno assistito con un misto di ilarità e curiosità all’inusuale botta e risposta. Il siparietto si è trasformato in un momento di puro intrattenimento per il pubblico in studio e per gli spettatori da casa, proprio ora che il programma si avvia verso la conclusione della stagione televisiva 2024/25.

Tuttavia, tra Agnese ed Enrico, la rottura sembra ormai definitiva. Agnese ha deciso di interrompere la frequentazione, probabilmente infastidita dagli eccessi del cavaliere, che nel frattempo ha ricevuto un altro due di picche anche da Marilù. Un doppio rifiuto che lo lascia momentaneamente senza dame interessate, in netto contrasto con il percorso più fortunato di Morena. Quest’ultima, senza troppe parole e senza creare troppo scalpore, sembra aver conquistato un cavaliere che pare abbia occhi solo per lei. Durante l’ultima registrazione, si è persino parlato di un bacio tra i due, lasciando intendere che potrebbe essere pronta a uscire con lui dal programma.

E mentre alcune storie sbocciano e altre sfioriscono, una costante rimane immutata: la sfortuna amorosa di Gemma Galgani. Anche questa edizione sembra concludersi per lei con l’ennesima delusione. Arcangelo, l’ultimo cavaliere con cui aveva instaurato un rapporto, ha deciso di interrompere la loro conoscenza per approfondire quella con Marina. Così, Gemma si avvia a chiudere un’altra stagione da single, vittima forse di scelte sbagliate o semplicemente di uomini non all’altezza delle sue aspettative.