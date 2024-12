Questa sera, sabato 7 dicembre 2024, non andrà in onda la tradizionale puntata di Ballando con le stelle. La semifinale, con i concorrenti ancora in gara, è stata posticipata a sabato 14 dicembre 2024, sempre in prima serata su Rai 1. Durante questa puntata, i concorrenti si sfideranno a suon di passi di danza per cercare di conquistare un posto in finale, che si terrà sabato 21 dicembre, come previsto.

L’ultima puntata, andata in onda il 30 novembre, ha visto Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca in cima alla classifica, seguiti da Tommaso Marini e Sophia Berti al secondo posto, Federica Nargi e Luca Favilla al terzo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice al quarto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti al quinto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli al sesto. Inoltre, Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, grazie alla vittoria in uno spareggio, sono riusciti a rientrare in gara, aggiungendo un elemento di suspense alla competizione.

Il motivo del cambiamento di programma è legato all’inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, che vedrà Milly Carlucci impegnata con la conduzione della diretta televisiva dell’evento. In questa occasione, sarà accompagnata da Bruno Vespa per raccontare la magia del primo spettacolo della stagione, La forza del destino di Giuseppe Verdi. Un impegno di grande prestigio che ha fatto slittare Ballando con le stelle, senza però influire sulla data della finalissima, prevista per il 21 dicembre, sempre in prima serata su Rai 1.

I telespettatori di Ballando con le stelle dovranno pazientare ancora una settimana per scoprire come proseguirà la gara e, in particolare, quale sarà il futuro di Guillermo Mariotto nella giuria del programma. Il celebre stilista e giurato ha lasciato lo studio durante la puntata del 30 novembre, all’improvviso e senza dare spiegazioni. Un gesto che ha suscitato molte domande e curiosità tra i fan del talent show. Mariotto, infatti, non è più tornato in studio, ma ha spiegato successivamente, tramite un comunicato stampa, che la sua fuga era stata causata da un’urgenza legata alla maison Gattinoni, di cui è direttore creativo.

Non è chiaro, però, se il giurato tornerà alla sua postazione nella prossima puntata o se questo episodio avrà ripercussioni sul suo ruolo all’interno del programma. Questo mistero aggiunge un ulteriore elemento di suspense alla già avvincente competizione tra i concorrenti. I telespettatori, infatti, dovranno attendere la semifinale di sabato prossimo per capire se Mariotto farà ancora parte della giuria, oppure se il suo gesto avrà portato a delle conseguenze nel suo rapporto con la trasmissione.

Nel frattempo, la gara di Ballando con le stelle si avvicina alla sua conclusione e le polemiche non mancano, aggiungendo ulteriore adrenalina a un’edizione che, tra colpi di scena e situazioni inaspettate, non ha certo deluso le aspettative del pubblico.