Il caso Guillermo Mariotto non è ancora spento. A parlare di quanto è successo a Ballando con le stelle è Massimiliano Ossini. Intanto Milly Carlucci ha spiegato che per ora non è stata presa alcuna decisione, tutto è stato rimandato al 14 dicembre, giorno della seconda semifinale. Intanto, nei giorni scorsi, Mariotto ha spiegato che presto ci sarà un confronto con l’amica e conduttrice del programma.

“Aspetto che Milly ritorno dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre”, ha spiegato, riferendosi alla consueta riunione per discutere della scaletta e degli aggiornamenti sul programma. Intanto Massimiliano Ossini è tornato sull’argomento.





Ballando con le stelle, Ossini interviene sul caso Mariotto

Ospite di Azzurra della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi ha raccontato: “Ti posso dire che col fatto che io e Francesco Paolantoni eravamo in gara, eravamo fuori lo studio nel backstage e quando l’ho visto uscire gli ho urlato ‘ma dove vai, grazie per avermi dato dieci‘, non stavamo seguendo la diretta e non sapevo che stesse per uscire“.

E ancora: “Mi hanno raccontato che è dovuto andar via perché la domenica doveva inviare 17 abiti per gli Emirati e credo ci sia stato un incidente, non solo la sarta malata ma avevano anche versato del caffè sopra. Questi abiti valevano centinaia di migliaia di euro“. “Io ho pensato ‘ma vacci fra un’ora quando finisce il programma’, ma va beh, è accaduto di tutto”, ha concluso.

Per capire cosa succederà bisognerà aspettare una settimana. Stasera, infatti, Ballando con le Stelle non andrà in onda per lasciare spazio alla prima del Teatro La Scala di Milano, a cui parteciperà Milly Carlucci in occasione della serata di Sant’Ambrogio.