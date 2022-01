“È ufficiale”. Finalmente Stefano De Martino può dirlo: la conferma è arrivata poco fa

È rispuntato fuori il suo nome. Al fianco a quello di Belen Rodriguez. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi… Stefano De Martino e Belen, Belen e Stefano De Martino, già, proprio loro. Proprio lui. Proprio con lei. Si sapeva che tra Belen e Antonino Spinalbese c’era aria di crisi, poi però è diventata una certezza.

L’ultima conferma è arrivata addirittura da Santiago, il figlio che la showgirl ha avuto con l’ex ballerino oggi apprezzato conduttore. Giusto pochi giorni fa Belen ha postato un video in cui riprende il figlio mentre prepara una torta. “Sei proprio Bravo sai?”, dice la Rodriguez che poi aggiunge. “Vuoi fare lo chef?”, ma Santiago nega ed è qui che Belen Rodriguez conferma finalmente le voci di crisi: “Ma dai, ora che mamma è single… almeno c’è un uomo che cucina”.

Quando poi è uscita la notizia del ritorno di fiamma tra Belen Rodrigeuz e Stefano De Martino boom, in tantissimi hanno sparato: “Ve lo dicevo io!”. Bene, ma la notizia del giorno è un’altra. Per il noto personaggio tv c’è una novità molto interessante in arrivo.





Le ultime due edizioni di “Stasera tutto è possibile” sono state un bel successo. Con Stefano De Martino, anzi, il programma, giunto al sesto anno, ha toccato il suo record. L’anno scorso, per esempio, sono stati superati i 2,5 milioni di telespettatori con il 12,1% di share. E a dicembre scorso sono state effettuate le registrazioni della settima edizione. Come riportato da Nuovo Tv è davvero tutto pronto per il ritorno di Stefano: salvo imprevisti dell’ultima ora lo rivedremo martedì 22 febbraio.

Sono mesi impegnativi per Stefano De Martino. Gli italiani hanno imparato ad apprezzarlo alla guida di Made in Sud. Poi, con “Stasera tutto è possibile”, non ha fatto rimpiangere uno dei conduttori più esperti del panorama italiano, Amadeus, non a caso chiamato al Festival. E adesso si torna in pista. Al fianco di Stefano ci saranno i due comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. I tre hanno creato una bella sintonia, tanto da essere protagonisti anche dello spettacolo comico “Che coppia noi 3”. Insomma, Stefano ha ancora molto da raccontare e, di fronte a una sfida, non retrocede neppure di un millimetro. Bravo.