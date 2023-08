Sono giorni molto delicati per Stefano De Martino. Dopo tutto quello che sta succedendo con Belen Rodriguez, il suo nome è finito sulla bocca di tutti e ora potrebbero esserci conseguenze negative per lui. La showgirl argentina, senza mai citarlo direttamente, ha ironizzato col conduttore pubblicando delle foto che sembrerebbero prenderlo di mira. In particolare, la donna aveva postato un breve video nel quale faceva il segno delle corna in testa, facendo immaginare tradimenti da parte dell’uomo.

Ma sempre in riferimento a Stefano De Martino, Belen ha pubblicato un filmato in cui si vedevano dei cervi, altra punzecchiatura nei confronti di colui che sarebbe ormai il suo ex. Ma adesso sul presentatore stanno venendo fuori delle voci non entusiasmanti e quindi il rischio è che possa finire nel mirino. Dovrà cercare in tutti i modi di evitare altre polemiche, altrimenti potrebbero esserci delle preoccupazioni anche a livello lavorativo.

Leggi anche: “Sono corna”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora rompe il silenzio la mamma Veronica





Stefano De Martino, problemi in vista a causa della storia con Belen

Secondo quanto riferito dal sito Dagospia, guai in vista potrebbero palesarsi davanti a Stefano De Martino, finito troppo al centro del gossip per la sua storia con Belen. Dovrà fare in modo di far parlare meno di lui per evitare danni alla sua immagine. Anche perché lavora per la Rai e proprio i vertici della tv di Stato avrebbero già manifestato una certa insofferenza per la situazione. Vediamo cosa è stato raccontato nelle scorse ore.

La Rai sarebbe nervosa per via delle costanti voci di gossip su De Martino, come riferisce il portale di Roberto D’Agostino: “Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stiano iniziando a far storcere il naso“.

Come è stato annunciato nei palinsesti della Rai, nella prossima stagione televisiva Stefano De Martino sarà protagonista nel programma De Martino Show su Rai2. Inoltre, è stato scelto come voce narrante del docu-reality Il collegio.