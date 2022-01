“È tutto vero”. Stefano De Martino, rivincita completa: è arrivata la notizia tanto attesa

La vita privata di Stefano De Martino è sempre sotto i riflettori. Tanti, nel corso degli anni, i flirt che sono stati attribuiti all’ex marito di Belen Rodriguez. Secondo l’ultima indiscrezione sarebbe vicino a Romina Jr. I due si sarebbero conosciuti negli studi Rai. A far ‘scoprire’ i due innamoratini potrebbe essere stato un commento di Romina Jr ad uno degli ultimi post di Stefano De Martino. L’ex Amici ha pubblicato una fotografia di una automobile un po’ datata di colore grigio.



Ebbene la figlia di Al Bano e Romina ha scritto: “7 gennaio 1996”. Un commento criptico che secondo qualcuno lascerebbe intendere che tra i due possa esserci qualcosa. Nei giorni scorsi Stefano De Martino aveva fatto parlare per una foto pubblicata e subito cancellata all’interno di una vasca da bagno coperte solo da un po’ di schiuma. Il motivo lo ha spiegato il giornalista Giuseppe Candela: “Stefano De Martino da qualche tempo ha intrapreso una svolta radical chic, in tv fa il verso a Renzo Arbore (con conseguente pioggia di stroncature) e concede interviste per una sorta di operazione “pulizia”.

“Ora mi vergognerei come un ladro se facessi una pubblicità di intimo in cui sono in mutande”, ha detto a Repubblica”. Chiacchiere a parte per Stefano De Martino arriva una bella notizia Il suo ultimo esperimento – Bar Stella, in onda ogni martedì in seconda serata – ha ottenuto un discreto successo tanto da convincere i dirigenti Rai a rinnovare il format per un’altra edizione con nuove puntate. A lanciare la notizia in anteprima è Fanpage.

Gli ascolti tv sono stati incoraggianti. La puntata d’esordio è stata seguita da 864 mila spettatori per il 6.30% di share; la seconda ha realizzato 817 mila spettatori con il 5.5%; la terza puntata ha ottenuto 503 mila spettatori con il 4.30%. Numeri importanti per la seconda rete di Stato. L’atmosfera è quella del vero “Bar Stella”, il bar di famiglia fondato cento anni fa dal bisnonno di Stefano De Martino e dove lui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza.





A Di Più Tv Stefano De Martino aveva detto: “Mangiavo lì, facevo i compiti lì, poi restavo lì a giocare con mio nonno, cui ero legatissimo. Quel bar mi ha visto diventare grande, affrontare le prime sfide della vita. E ha visto nascere quella che poi è diventata la mia più grande passione: la danza”.