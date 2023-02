Stefano De Martino commenta il gesto di Blanco a Sanremo. Come ormai tutta Italia sa la prima serata del Festival di Sanremo è stata caratterizzata dal gesto del cantante che l’anno scorso aveva vinto la kermesse in coppia con Mahmood. Quest’anno Blanco non è tra i concorrenti, ma durante la sua esibizione ha avuto un problema in cuffia. Così, dopo averlo inutilmente fatto notare, ha iniziato a prendere a calci i fiori distruggendo le decorazioni sul palco.

Un gesto che ha provocato le ire di tantissimi telespettatori che si sono scagliati contro Blanco, etichettato come maleducato, viziato e via discorrendo. Tra i più critici Matteo Bassetti che su Facebook ha commentato: “Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire sul palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani”. Ora sulla vicenda ha detto la sua anche Stefano De Martino che non ci è andato leggero.

Le scuse di Blanco e le parole di Stefano De Martino sul suo gesto

Dopo il gesto Blanco ha voluto scusarsi con tutti, a cominciare da Amadeus passando per la città che ospita il Festival: “Chiedo scusa alla città dei fiori”. Chissà se basterà, intanto però pure Stefano De Martino ha voluto commentare il suo gesto durante un’intervista. Per prima cosa ha lanciato una frecciata al conduttore: “Credo sia stato fin troppo diplomatico, poteva essere anche meno delicato e poteva usare meno tatto con Blanco, ne aveva diritto”.

Qualcuno, come lo stesso Amadeus, ha paragonato il gesto di Blanco a quanto avvenuto tre anni fa sullo stesso palco tra Bugo e Morgan. Stefano De Martino, però, la pensa diversamente: “Sottrarsi a una esibizione, come hanno fatto Bugo e Morgan, è invalidante direttamente per l’artista e reca un danno più limitato rispetto allo spettacolo. Quello che invece ha fatto Blanco, ha avuto ripercussioni enormi sul lavoro di tutti per tutto il resto dello spettacolo”.

IL MOMENTO BUGO DEL SANREMO 2023 GRAZIE BLANCO #sanremo2023 pic.twitter.com/T3CE85sfsS — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) February 7, 2023

Insomma, per Stefano De Martino non ci sono scusanti: Blanco ha sbagliato alla grande. L’unico che si è salvato in quella situazione per lui è stato Gianni Morandi che ha sdrammatizzato mettendosi a pulire quel casino con la scopa in mano: “Lui come Baudo e Bongiorno è tra coloro che hanno inventato e scritto le pagine della TV italiana. Non credo abbia avuto suggerimenti, vederlo con la scopa è stato un insegnamento, ha sdrammatizzato così, sembrava il papà che riordinava la cameretta dei figli. Morandi con la scopa entrerà nella storia delle immagini della tv“.

